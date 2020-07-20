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Канада подтвердила получение Францией "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ
Бортовые самописцы с Boeing украинской авиакомпании МАУ, сбитого в январе 2020 года в Иране, доставили в Париж.
Об этом сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань. По словам канадского дипломата, Франция официально подтвердила эту информацию.
«Мы получили подтверждение, что „черные ящики“ рейса № PS752 прибыли в Париж, где их, как ожидается, доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации завтра утром на анализ. Чиновники из Совета по транспортной безопасности Канады также будут присутствовать», — цитирует министра «РБК-Украина».
Напомним, украинский самолет рейса PS-752 был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. В результате инцидента погибли 176 человек, среди них были и граждане Украины — два пассажира и члены экипажа. Для расследования трагедии необходимо получить информацию из «черных ящиков», но Иран затягивал с их отправкой во Францию.
Спустя полгода после падения лайнера в Иране настаивают, что к авиакатастрофе привели ошибки и человеческий фактор, хотя сразу после трагедии Иран признал вину своих военных.
Франция пригласила украинских экспертов к совместной работе в расшифровке «черных ящиков».
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