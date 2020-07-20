Катастрофа рейса МН17: Украина готова присоединиться к иску против России

Украина не исключает возможность присоединиться к иску Нидерландов в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации в связи с катастрофой рейса MH17.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина, в ближайшее время Министерство юстиции и МИД проведут анализ искового заявления Нидерландов.

Енин напомнил, что Украина ведет несколько процессов, связанных с катастрофой МН17, в различных международных инстанциях, передает УНН.

Напомним, 17 июля 2014 в небе над Донбассом был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой «Бук», принадлежащий 53-й бригаде из Курска (Россия).

С 9 марта 2020 года дело о сбитом малазийском «Боинге» рассматривается в суде Нидерландов. Обвиняются Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Параллельно с этим судебным процессом семьи погибших подали иски в Европейский суд по правам человека. Вместе с тем, Россия ведет тайные переговоры по линии МИД, чтобы семьи погибших отозвали свои иски.

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