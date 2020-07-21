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Креативный подход: в сети обсуждают фото модернизированного памятника Ленину под Одессой
В Болградском районе Одесчины, где местные жители не хотели сносить памятник Ленину, Ильича превратили в Трифона — героя традиционного обряда виноградарей.
Как сообщает болградское издание «Дружба», в Зализничном завершили реконструкцию памятника вождю пролетариата, сделав из него болгарина с секатором в руках и сосудом с вином, установленном на постаменте.
Раньше памятник выглядел так.
А теперь — так.
Интернет-пользователям предложили высказать свое мнение по поводу замены Ильича Трифоном.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Белгород-Днестровском районе Одесской области демонтировали памятник командиру красноармейских отрядов Григорию Котовскому.
Фото газеты «Дружба».294
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