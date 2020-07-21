Захват автобуса в Луцке: заложников держат связанными, среди них беременная и подросток

Среди захваченных в заложники пассажиров автобуса в Луцке есть 15-летний ребенок, и беременная женщина. По информации местных СМИ, всех их держат связанными.

По данным СБУ, всего в автобусе находятся около 10 человек.

Одна из заложниц, которая звонила рано утром своим знакомым, дала понять, что у ее головы держат пистолет.

В интервью 24 каналу житель города Александр Думанский сообщил, что в автобусе находится его мать и 15-летний брат. По его словам, террорист забирал у заложников телефоны и требовал, чтобы на место немедленно прибыли журналисты.

На данный момент официальной информации о состоянии заложников «Максима Плохого» нет.

Напомним, мужчина, захвативший заложников, заявил о «недовольстве системой». Террорист выдвинул требования, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили заявления о том, что именно они — террористы в законе.

В сеть выложили видео с места захвата автобуса с пассажирами. В кадре слышно, как кто-то стреляет.

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