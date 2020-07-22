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В Киеве прощаются с погибшим на Донбассе военным медиком Николаем Илиным (фото, видео)
В среду, 22 июля, в соборе Святого Александра, что на Костельной, прощаются с убитым боевиками на Донбассе медиком Николаем Илиным.
«Герои не умирают. Они живут в нашей памяти. Я надеюсь, что однажды пройдусь по улице Николая Ильина в его родном Могилеве», — пишет в социальных сетях Андрей Стрижак, публикующий фотографии и видео с церемонии прощания.
После завершения церемонии в соборе тело погибшего героя увезут на Байковое кладбище, где в 13:00 состоится кремация.
Николая Илина хоронят в закрытом гробу — боевики, передавшие тело медика, поиздевались над погибшим.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Николай Илин был убит боевиками во время попытки эвакуировать из «серой зоны» тело подорвавшегося офицера Дмитрия Красногрудя. Тогда же был ранен еще один боец ВСУ, которого боевики не давали разыскать украинской стороне — его тело передали лишь 21 июля.
Фото и видео Андрея Стрижака.193
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