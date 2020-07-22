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Дела давно минувших дней: в сети вплыли подробности криминальных похождений луцкого террориста
У рецидивиста Максима Кривоша, который более 12 часов удерживал заложников в Луцке, была собственная банда из пяти человек, члены которой занимались мошенничеством, вымогательством, грабежами, разбойными нападениями с использованием камуфляжа, масок и огнестрельного оружия.
Известно, Максим Кривош родился 11 июня 1975 года в городе Гай Оренбургской области, РФ. Был прописан по адресу бульвар Дружбы Народов в Луцке. На момент совершения преступления фактически проживал на проспекте Возрождения. Занимал должность директора ООО «Инекс».
В 1994 году Луцкий городской суд Волынской области приговорил его к 6 годам тюрьмы за разбой, мошенничество, вымогательство, незаконное ношение и хранение оружия, сообщают «Волынские новости».
Наказание отбывал в исправительно-трудовой колонии.
Кроме Кривоша, в преступную банду, сообщает агенство, входили еще пять человек, среди которых двое — волынян, остальные — уроженцы Львова, Закарпатской и Винницкой областей.
Это Эдуард К. из Закарпатья, ранее судимый Виталий С., уроженец Тульчинского района Винницкой области, Богдан И., житель Луцка, Юрий Б., уроженец села Машов Любомльского района и Василий Ч., уроженец и житель Львова.
По данным агентства, преступная группа на протяжении 2001−2003 годов, используя оружие и маски, совершила ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории Волынской области.
В частности, бандиты совершили разбойное нападение на жителей Киевской области, у которых силовыми методами отобрали 8600 долларов. В 2001 году Максим Кривош вместе со своими подельниками в Луцке напал на киевлянина и отобрал у него 3700 долларов США.
10 декабря 2003 Максима Кривоша объявили в розыск. В апреле 2005 он был задержан во Львове. Против него возбудили уголовное дело по статье «Бандитизм».
Следователи также установили, что Кривош вместе с своими подельниками инсценировали нападение на председателя одного из сельхозхозяйств Волынской области, а потом выманили у него 1500 долларов за якобы найденных преступников.
31 октября 2005 Максима Кривоша приговорили к 8,6 года лишения свободы, Эдуарда К. — к 7, Юрия Б. — к 5 годам лишения свободы.
Все подробности захвата заложников в Луцке читайте в материале «ФАКТОВ».363
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