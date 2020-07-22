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Под Киевом горит мусорная свалка, местные жалуются на проблемы с дыханием (видео)
В селе Белогородка под Киевом полдня горит незаконная мусорная свалка. Ранее горели полигоны в Обуховском и Вышгородском районах области.
О несанкционированной свалке бытовых отходов в центре Белогородки ранее сообщали активисты. По их словам, коммунальное предприятие «Комбинат коммунальных услуг с. Белогородка» не имеет действующих контрактов ни с одним полигоном хранения твердых бытовых отходов.
Активисты нашли некое, по их словам, нелегальное производство, которое «по ночам палит брикеты и людям нечем дышать», а рядом с ним расположена мусорная свалка, которая, в нарушение всех норм, находится в нескольких сотнях метров от домов местных жителей и Белогородской общеобразовательной школы. Кроме того, во время дождя токсичные вещества уходят под землю, что влияет на качество воды в скважинах местных жителей, пишет «КиевVласть».
Территория свалки около 2−3 га.
Видео с места ЧП в Белогородке опубликовал «Киев Оперативный».
Напомним, две недели назад пожар был на полигоне бытовых отходов в Северодонецке.
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