Происшествия

Огонь лесных пожаров перекинулся на мусорный полигон по Северодонецком (видео)

В Луганской области, где бушевали масштабные пожары, огонь перекинулся на полигон бытовых отходов в Северодонецке.

Как сообщают в Северодонецком горсовете, хранилище отходов обеспечено противопожарными средствами, однако из-за сильных пожаров 7 июля весь персонал эвакуировали. Когда люди вернулись на рабочие места, то увидели, что огонь охватил значительную площадь полигона.

Пожар тушат сотрудники местного управления ГосЧС, однако из сил не достаточно — городские власти обратились за помощью в область.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 9 июля спасателям удалось локализовать лесной пожар на территории лесного массива в Новоайдарском районе Луганской области, сократив площадь чрезвычайной ситуации до трех очагов тления.

Ранее в сеть выложили видео последствий пожара под Северодонецком, снятое с дрона.

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