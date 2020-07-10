26.86 / 27.07 30.08 / 30.54
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Огонь лесных пожаров перекинулся на мусорный полигон по Северодонецком (видео)

16:13 10 июля 2020
Пожар на мусорной свалке в Северодонецке

В Луганской области, где бушевали масштабные пожары, огонь перекинулся на полигон бытовых отходов в Северодонецке.

Как сообщают в Северодонецком горсовете, хранилище отходов обеспечено противопожарными средствами, однако из-за сильных пожаров 7 июля весь персонал эвакуировали. Когда люди вернулись на рабочие места, то увидели, что огонь охватил значительную площадь полигона.

Пожар тушат сотрудники местного управления ГосЧС, однако из сил не достаточно — городские власти обратились за помощью в область.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 9 июля спасателям удалось локализовать лесной пожар на территории лесного массива в Новоайдарском районе Луганской области, сократив площадь чрезвычайной ситуации до трех очагов тления.

Ранее в сеть выложили видео последствий пожара под Северодонецком, снятое с дрона.

32

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Земля

Владельцам земли готовят «сюрприз»: кого обяжут платить новый налог, а кто от этого выиграет

сбитый самолет

Трагедия МН17: Нидерланды подают на Россию в суд

Григорий Решетник с женой Кристиной

Известный телеведущий станет отцом в третий раз (фото)

Самоубийца на мосту

Самоубийца сопротивлялась изо всех сил: в Краматорске полицейские с трудом предотвратили суицид (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер