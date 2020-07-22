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Суд в Польше взял под арест экс-главу "Укравтодора" Новака
В Польше арестовали бывшего руководителя компании «Укравтодор» Славомира Новака, задержанного сотрудниками Центрального антикоррупционного бюро Польши 20 июля.
Вместе с Новаком под стражу отправили двух его сообщников, сообщили в НАБУ.
У следствия были опасения, что подозреваемый мог сбежать. Вместе с тем, сам Новак считает, что его арест- это «политический акт» и собирается доказывать свою невиновность в суде, передает телеканал Polsat News.
Пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин уточнил, что двое других арестованных — бывший командир воинской части GROM № 2305 Дариуш Завадка и бизнесмен из Гданьска Яцек П. Завадка арестован условно — он может выйти из-под стражи, если заплатит залог в 1 млн злотых, передает ЛигаНЕТ".
Напомним, Новака подозревают в вымогательстве и получении имущественных и личных выгод за предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине. Кроме того, он подозревается в отмывании денег. А также в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве предоставлять ему медицинские справки, чтобы оправдать отсутствие на работе в Украине.
НАБУ совместно с польскими правоохранителями провели обыски в Киеве и Львове, а также на территории Польши.
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