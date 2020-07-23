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Украина

Разгонявший Майдан экс-беркутовец засветился при задержании оппозиционера в Беларуси (фото)

9:14 23 июля 2020
сотрудники «Беркута»

Некоторые бойцы украинского «Беркута», которые участвовали в разгоне демонстрантов во время Революции Достоинства, «засветились» в соседней Беларуси.

По данным расследователей InformNapalm, трое бывших сотрудников «Беркута» из Николаевской области бежали из Украины в Беларусь и служат там в милиции. Волонтеры называли фамилии Сергея Панасенко, Николая Стахарняка и Сергея Гавриляка.

В частности, Сергей Паанасенко на днях участвовал в задержании белорусского оппозиционера Александра Кувшинова, передает «Радыё Свабода».

Сообщается, что житель Минска Александр Кувшинов прибыл в ЦИК, чтобы подать жалобу на отказ в регистрации кандидатов в президенты и был задержан ОМОНом.

На фото с задержания опознали бывшего сотрудника украинского «Беркута» Сергея Панасенко из Николаева. В Украине его подозревают в преступлениях против активистов Революции Достоинства.

Издание пишет, что первым из беркутовцев в Минск перебрался Анатолий Горбунов (на заглавном фото слева). Он приехал в столицу Беларуси навестить родственников, остался там жить и устроился на работу в белорусскую милицию. Затем перетащил туда как минимум троих своих бывших подчиненных.

Правозащитники и эксперты уверены, что устроиться на работу в белорусскую милицию экс-беркутовцы могли только после получения гражданства Беларуси.

Напомним, 21 бывший сотрудник «Беркута» объявлен в международный розыск. В мае 2020 года ГБР объявила подозрение двум бывшим сотрудникам киевского полка милиции особого назначения «Беркут». Их подозревают в незаконном препятствовании проведению митингов во время Революции Достоинства зимой 2014 года, а также в предоставлении следователю заведомо ложных показаний.

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