27.78 / 28.09 31.86 / 32.44
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Пока мать спала в доме, ее трехлетняя дочь погибла в раскаленной машине (фото)

10:13 23 июля 2020
Сестры Петченик

После трагической гибели детей, которые погибли в раскаленной машине в американском штате Оклахома, аналогичный случай произошел в штате Арканзас. 21-летняя Кейли Петченик решила поспать в полуденную 35-градусную жару. Две ее дочери, трехлетняя Лейкн и Оливия, которой сейчас 15 месяцев, остались без присмотра. Предоставленные сами себе девочки забрались в припаркованную возле дома машину матери и, захлопнув двери, не сумели оттуда выбраться. В автомобиле они провели несколько часов.

Как пишет издание Metro, Кейли проснулась и, не обнаружив детей, пришла в ужас и позвонила в полицию. Сестер нашли лежащими на полу машины без сознания. Старшая умерла. Младшая находится в реанимации в критическом состоянии.

Ведется следствие. Решается вопрос о том, будет ли Петченик предъявлены какие-либо обвинения. Соседи, которые видели, как молодая женщина в отчаянии мечется по двору в поисках детей, рассказали, что Кейли часто работала в ночную смену и не высыпалась.

Петченик говорит, что закрывала входную дверь в дом. И не знает, как дети выбрались наружу.

Мать детей

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с американца, чьи дети погибли в раскаленной машине, пока он спал в доме, сняли обвинения в убийстве.

819

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Мирча Луческу

Мирча Луческу в Киеве и ведет переговоры с «Динамо»

силовики

Мужчина с гранатой угрожает устроить взрыв в Полтаве: первые детали и фото ЧП

Советская символика

В Одесской области задержали фаната Путина и СССР (фото)

Избирательная урна

«Были посланы по известному адресу»: стало известно о новой истерике России на переговорах в Минске

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер