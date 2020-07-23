Пока мать спала в доме, ее трехлетняя дочь погибла в раскаленной машине (фото)

После трагической гибели детей, которые погибли в раскаленной машине в американском штате Оклахома, аналогичный случай произошел в штате Арканзас. 21-летняя Кейли Петченик решила поспать в полуденную 35-градусную жару. Две ее дочери, трехлетняя Лейкн и Оливия, которой сейчас 15 месяцев, остались без присмотра. Предоставленные сами себе девочки забрались в припаркованную возле дома машину матери и, захлопнув двери, не сумели оттуда выбраться. В автомобиле они провели несколько часов.

Как пишет издание Metro, Кейли проснулась и, не обнаружив детей, пришла в ужас и позвонила в полицию. Сестер нашли лежащими на полу машины без сознания. Старшая умерла. Младшая находится в реанимации в критическом состоянии.

Ведется следствие. Решается вопрос о том, будет ли Петченик предъявлены какие-либо обвинения. Соседи, которые видели, как молодая женщина в отчаянии мечется по двору в поисках детей, рассказали, что Кейли часто работала в ночную смену и не высыпалась.

Петченик говорит, что закрывала входную дверь в дом. И не знает, как дети выбрались наружу.

Мать детей

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с американца, чьи дети погибли в раскаленной машине, пока он спал в доме, сняли обвинения в убийстве.



819

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter