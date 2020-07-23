У Авакова рассказали о судимостях полтавского террориста и показали его фото

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Роман Скрипник, который в Полтаве удерживает в заложниках полковника полиции Виталия Шияна, был судим за мелкую кражу, мошенничество и за производство или хранение наркотиков.
Об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, отметивший, что Скерипник решился на взятие заложника, поскольку не хотел садиться в тюрьму надолго.
«Похоже, что срок лишения свободы после этих действий будет гораздо больше. Ради безопасности граждан полицией было принято решение разрешить злоумышленнику выехать за пределы города Полтава», — сообщает Геращенко и добавляет, что машина, в которой находится подозреваемый и заложник, сопровождается полицией и спецподразделениями.
«Стратегия действий полиции — переговоры, переговоры и еще раз переговоры. Ради сохранения жизни как преступника так и окружающих», — добавил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», история с захватом заложника в Полтаве началась с того, что на территорию бывшего Полтавского хлебозавода номер 2 заехал на мопеде неизвестный, спровоцировавший конфликт. Когда по вызову на место инцидента прибыл полицейский, мужчина взял в заложники правоохранителя, угрожая подрывом гранаты.271
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