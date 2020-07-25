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Происшествия

В сети сообщили о сильном пожаре под Донецком: город накрыл черный дым (фото, видео)

17:40 25 июля 2020
дым

В районе оккупированного Донецка начался мощный пожар, который виден в соседних Макеевке и Ясиноватой. На днях под Киевом полдня горела незаконная мусорная свалка.

О дыме и запахе резины на окраине Донецка пишут местные жители в социальных сетях. Огромный столб черного дыма поднялся высоко в небо.

По некоторым данным, горит нефтебаза в районе Гвардейки. По другим сообщениям, загорелся мусорный полигон. Очевидцы также сообщают о взрыве, который предшествовал пожару.

Напомним, в начале июля пожар был на полигоне бытовых отходов в Северодонецке Луганской области.

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