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В сети сообщили о сильном пожаре под Донецком: город накрыл черный дым (фото, видео)
В районе оккупированного Донецка начался мощный пожар, который виден в соседних Макеевке и Ясиноватой. На днях под Киевом полдня горела незаконная мусорная свалка.
О дыме и запахе резины на окраине Донецка пишут местные жители в социальных сетях. Огромный столб черного дыма поднялся высоко в небо.
По некоторым данным, горит нефтебаза в районе Гвардейки. По другим сообщениям, загорелся мусорный полигон. Очевидцы также сообщают о взрыве, который предшествовал пожару.
Донецк База гсм? pic.twitter.com/5C7yPXg2jJ— hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) July 25, 2020
Напомним, в начале июля пожар был на полигоне бытовых отходов в Северодонецке Луганской области.311
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