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Происшествия

«Выйдет сам»: у Авакова рассказали о судьбе «полтавского террориста»

7:40 26 июля 2020
Роман Скрипник

В полиции, которая уже несколько дней с помощью собак, дронов и приборов ночного видения ищет «полтавского террориста» Романа Скрипника, намерены закончить активную фазу операции.

Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил советник главы МВД Арсена Авакова Михаил Апостол.

По словам Апостола, вся информация об этом человеке есть, все родственники найдены. Правоохранительные органы окружили всю территорию, где может находиться Скрипник.

Каждый участок поделен на квадраты, но скрыться в лесу летом просто. По мнению советника, Скрипник «выйдет сам» либо покончит с собой.

«Он выйдет сам, он переосмыслит, что никуда не денется. Он будет, как загнанный волк там бегать, ну, сколько он будет бегать. Или покончит с жизнью… Более того, почему-то складывается впечатление, что если он угоняет машины, если была угроза жизни, когда он вытащил чеку и, в принципе, из-за этого все и началось — он как-то понимал те вещи, на которые шел», — сказал советник.

Апостол допустил, что у «полтавского террориста» не все в порядке с психикой.

Напомним, в Полтаве 23 июля мужчина угрожая гранатой, взял в заложники полковника полиции и скрылся с места происшествия на автомобиле. В МВД сообщили, что преступником является местный житель Роман Скрипник, ранее судимый за кражу, мошенничество и наркотики.

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