- 08:07 Остался без присмотра на несколько минут: выяснились подробности исчезновения ребенка крымскотатарского активиста
- 08:05 «Руки стали, как у строителя»: киевлянка наладила бизнес по созданию изящных головных уборов
- 07:40 «Выйдет сам»: у Авакова рассказали о судьбе «полтавского террориста»
- 07:27 В Нежине в результате взрыва погиб работник райсовета
- 07:05 Дожди, грозы и жара: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 25.07 22:46 Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса
- 25.07 22:43 Среди заболевших много беременных и детей: в Минздраве нашли особенность распространения коронавируса в Украине
- 25.07 22:14 Латвия начала блокировку телеканала "Россия-1" из-за нападок на Украину
- 25.07 21:23 Стали известны сенсационные финалисты плей-офф Лиги Европы: видеообзоры матчей в Киеве и Александрии
- 25.07 21:15 Тысячи людей ищут пропавшего ребенка крымскотатарского активиста: рассматривается версия похищения
- 25.07 20:58 Умер один из основателей легендарной рок-группы Fleetwood Mac
- 25.07 20:50 Полное прекращение огня на Донбассе: в штабе ООС заявили,что к провокациям готовы
«Выйдет сам»: у Авакова рассказали о судьбе «полтавского террориста»
В полиции, которая уже несколько дней с помощью собак, дронов и приборов ночного видения ищет «полтавского террориста» Романа Скрипника, намерены закончить активную фазу операции.
Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил советник главы МВД Арсена Авакова Михаил Апостол.
По словам Апостола, вся информация об этом человеке есть, все родственники найдены. Правоохранительные органы окружили всю территорию, где может находиться Скрипник.
Каждый участок поделен на квадраты, но скрыться в лесу летом просто. По мнению советника, Скрипник «выйдет сам» либо покончит с собой.
«Он выйдет сам, он переосмыслит, что никуда не денется. Он будет, как загнанный волк там бегать, ну, сколько он будет бегать. Или покончит с жизнью… Более того, почему-то складывается впечатление, что если он угоняет машины, если была угроза жизни, когда он вытащил чеку и, в принципе, из-за этого все и началось — он как-то понимал те вещи, на которые шел», — сказал советник.
Апостол допустил, что у «полтавского террориста» не все в порядке с психикой.
Напомним, в Полтаве 23 июля мужчина угрожая гранатой, взял в заложники полковника полиции и скрылся с места происшествия на автомобиле. В МВД сообщили, что преступником является местный житель Роман Скрипник, ранее судимый за кражу, мошенничество и наркотики.165
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм