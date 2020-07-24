В Крыму пропал 3-летний сын политузника: волонтеры начали поиски

В поселке Строгановка Симферопольского района продолжаются поиски сына политзаключенного Руслана Сулейманова — трехлетнего Мусы, который исчез прямо из песочницы около 18:00 24 июля. Напомним, крымскотатарского политзаключенного отправили на принудительную психиатрическую экспертизу из-за отказа голосовать за поправки Путина.

Как сообщает сообщество Крымская солидарность в Facebook, к поиску малыша вечером привлекли поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» — волонтерское некоммерческое общественное объединение, занимающееся поиском пропавших без вести людей.

Оккупационная полиция, в свою очередь, запустила квадрокоптер.

Опубликовано фото пропавшего ребенка.

Маленький Муса

Напомним, в начале июля оккупанты устроили очередные массовые задержания проукраинских активистов в Крыму, невзирая на то, что перед этим в ООН заявили о нарушениях прав человека на аннексированном полуострове.

Фото Крымская солидарность

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