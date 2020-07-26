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Волонтер признался в поджоге готического собора в Нанте
Волонтер из Руанды, которого заподозрили в поджоге Кафедрального собора святых Петра и Павла в Нанте во Франции, признался в совершении преступления.
Суд взял 39-летнего мужчину под стражу, сообщает информагентство dpa со ссылкой на французские СМИ.
Подозреваемый признался в поджоге собора в трех местах, пишут французские СМИ со ссылкой на прокуратуру. Мотив преступления неизвестен. Полиция начала расследовать действия подозреваемого.
Известно, что мужчина является активистом этого церковного прихода и должен был запереть дверь собора вечером накануне пожара. Подозреваемый является беженцем из Руанды.
Мужчину уже задерживали через несколько часов после пожара, но затем его отпустили.
Если суд таки признает вину волонтера, то мужчине грозит 10 лет тюрьмы и штраф в 150 тысяч евро.
Напомним, Кафедральный собор святых Петра и Павла в Нанте является крупнейшей готической церковью исторической Бретани и одной из крупнейших во всей Франции. Он всего на шесть метров ниже знаменитого Собора Парижской Богоматери, сгоревшего в апреле 2019 года.
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