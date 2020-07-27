У легендарного чемпиона мира и Европы по футболу родился четвертый сын (фото)

Легендарный рекордсмен сборной Испании по числу сыгранных матчей (170 поединков, 21 мяч), 34-летний капитан «Реала» Серхио Рамос, женившийся в июне прошлого года на матери трех своих детей, четвертый раз стал отцом. У чемпиона мира и Европы родился четвертый сын (догнал Андрея Шевченко)!

«Безумно рад представить вам Максимо Адриано. Он родился в 18:56 и весит 3,270 кг.

Мама и малыш в порядке. Всегда горжусь тобой, любовь моя. Я люблю тебя до смерти", — написал Серхио Рамос в Instagram.

Отметим, что жена прославленного футболиста Пилар Рубио — модель, актриса и телеведущая, лучший репортер Испании 2007 года и самая сексуальная женщина страны 2008 и 2009 годов. Красавица на целых восемь лет старше своего мужа, но они счастливы вместе с 2012 года и, кроме новорожденного, воспитывают трех совместных сыновей — 6-летнего Рубио, 4-летнего Марко и 2-летнего Алехандро.

Серхио Рамос с семьей

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Серхио Рамос вместе с Месси и Суаресом снялись в новом клипе Энрире Иглесиаса.

Фото Instagram

23

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter