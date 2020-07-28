Многолетний ассистент Луческу отказался работать с ним в «Динамо» (фото)

Румынский специалист Мирча Луческу, подписавший контракт с киевским «Динамо», но еще не начавший работу с «бело-синими», уже столкнулся с целым рядом проблем.

Следом за реакцией легенды «бело-синих» Олега Блохина, назвавшим это назначение «плевком в душу», и радикальными заявлениями ультрас киевского клуба, пообещавших 74-летнему тренеру «не только теплый прием, но и самые тяжелые условия для работы», подставил возрастного румына и его многолетний ассистент молдаванин Александр Спиридон. Изначально Спиридон должен был стать вторым тренером «Динамо», как это было на протяжении 13 лет при Луческу в «Шахтере» и «Зените», но затем 60-летний специалист отказался от этой возможности.

Александр Спиридон работал с Мирчей Луческу на протяжении 13 лет в "Шахтере" и "Зените"

По информации сайта ziare.com, такое решение Спиридон принял после личного разговора с генеральным директором «Шахтера» Сергеем Палкиным, который настоятельно попросил экс-тренера «горняков» не подписывать контракт с «Динамо». Хотя еще накануне, 27 июля, молдавский специалист опровергал все. «Я не принимал участия в переговорах с „Динамо“, поскольку 20 июля праздновал 60-летие и уезжал из страны. Я слышал слова Суркиса, что я ассистент. Но у меня еще не было переговорного процесса. Для меня „Шахтер“ и Донецк — это моя душа и мое сердце. Там были не только великие победы и много-много титулов. Там я встретил свою любимую и прекрасную жену. Там у меня родилась моя прекрасная дочь. Поэтому, дороже этого города, наверное, в моей жизни ничего нет. Лучшие годы жизни и лучшую карьеру я провел в Донецке», — приводит слова Александра Федоровича портал Tribuna.

Отметим, что в Украину Луческу вернется 28 июля и будет присутствовать на контрольных матчах молодежных команд «Динамо». Первая пресс-конференция, на которой румын будет представлен в качестве главного тренера «Динамо», запланирована на 30 июля, а на следующий день команда проведет первую тренировку под руководством нового наставника.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал информацию об уходе Луческу.

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