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«Динамо» опубликовало переписку Суркиса и Луческу
Новость о том, что Мирча Луческу отказался продолжать работу в киевском «Динамо» спустя несколько дней после подписания контракта, взбудоражила отечественные спортивные СМИ. Правда, буквально через сутки все встало на свои места, когда официальный сайт «бело-синих» опубликовал переписку между президентом клуба Игорем Суркисом и румынским специалистом, которая, якобы, имела место на следующий день после официального вступления Луческу на должность главного тренера 15-кратных чемпионов Украины.
«К сожалению, я принял решение отказаться от сотрудничества с командой Динамо Киев.
Хочу поблагодарить семью Суркис за доверие и за сделанное предложение, но чувствую, что не смогу работать в атмосфере неприятия, что исходит от той части болельщиков, в поддержке которых команда больше всего нуждается в моменты спортивных баталий.
Я никогда не был трусом, я всегда принимал спортивные вызовы. Об этом свидетельствуют переход из Галатасарая в Бешикташ, из Динамо Бухарест в Рапид Бухарест. В данных командах болельщики всегда были противниками, но справедливыми, готовыми принять с открытыми объятьями, и, именно с их помощью, я смог выиграть чемпионаты в данных странах.
Я не могу допустить, чтобы фанаты клуба действовали против интересов клуба. Считаю, что настал момент для изменений, которые могут принести воодушевление, энтузиазм, мотивацию и смогут вернуть команду на тот высокий уровень, на который она имеет право благодаря своим традициям и истории.
Мой приход в Динамо Киев в качестве главного тренера не имеет ничего общего со стоимостью контракта, так как деньги — это последнее, что меня интересовало в данной ситуации. Тем более что муссировался слух о баснословном контракте, а это абсурдно, учитывая финансовые возможности клуба на данном этапе.
Я хотел вернуться в украинский футбол, так как именно здесь я познал много моментов удовлетворения своей работой. Я хотел снова войти в эту волнующую и непревзойденную атмосферу под названием футбол. Я делал это с энтузиазмом, с абсолютной уверенностью в потенциале молодых украинских футболистов, многие из которых являются членами национальных сборных.
Я хотел соревнований, таких, какие были в Украине несколько лет назад, соревнований, которые бы порадовали трибуны. Украина это заслуживает.
М. Луческу
***
Уважаемый Мистер!
Волна эмоций части болельщиков Динамо не может стать определяющим фактором для будущего команды, которая готова к новым испытаниям под Вашим руководством.
Мы оба приняли непростое решение. Но оно было всесторонне осмысленным, ответственным и в высшей степени мотивированным. Руководство клуба вполне осознанно сделало Вам предложение, понимая все риски, которые возникнут в фанатской среде вокруг такого шага.
Мы не сомневаемся, что и Вы, согласившись стать членом динамовской семьи, в первую очередь, были одержимы желанием воплотить свой богатейший тренерский опыт и знания в будущие победы титулованного клуба.
Нам вместе предстоит выдержать еще немало информационных штормов. Но игроки Динамо будут себя чувствовать уверенно и комфортно, когда за штурвалом будет стоять такой бывалый и закаленный «мореход», как Мирча Луческу.
У нынешней команды есть колоссальный потенциал и запредельное желание продемонстрировать свои лучшие игровые кондиции. В свою очередь, руководство клуба готово не только услышать новый тренерский штаб, но и на практике создать ему должные условия для достижения самых амбициозных целей.
Мы вместе принимаем новые вызовы и вместе продолжаем писать славную историю Динамо. Надеемся, что свою яркую страницу в этой летописи оставит и легендарный Мирча Луческу. Наша синергия — залог успеха и новых побед!
С уважением,
Игорь Суркис
***
Уважаемый господин Президент!
С глубоким почтением отношусь к Вашей непреклонности в развитии ФК Динамо.
Я никогда не пасовал перед трудностями. И тем более не готов это делать, когда имею поддержку таких людей, как Вы.
Мои опасения были связаны только с тем, чтобы не создавать трудности футбольной семье киевского клуба.
Уверен, что совместно с Вами мы достигнем тех значимых результатов, которые радикально изменят отношение к моему назначению и дальнейшей работе клуба под моим началом.
До встречи в г. Киеве во вторник (28 июля. — Авт.).
М. Луческу"
Напомним, что официальное представление Мирчи Луческу в качестве главного тренера состоится в четверг, 30 июля, когда пройдет пресс-конференция румынского специалиста, а на следующий день, 31 июля, состоится первая тренировка «Динамо» под руководством нового наставника.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что многолетний ассистент Мирчи Луческу Александр Спиридон отказался работать с ним в «Динамо».77
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