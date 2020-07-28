В Луганской области произошел обвал на шахте: есть жертвы

В понедельник, 27 июля, в Луганской области произошел обвал на шахте «Новодружеская» объединения «Лисичанскуголь». За месяц до этого в том же объединении погиб горняк шахты «Привольнянская».

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Луганской области, около 15:50 на угледобывающем предприятии во время работ по уборке породы обвалилась бетонная плита, которая смертельно травмировала проходчика. Сейчас проводится расследование обстоятельств и причин смертельного несчастного случая.

Ранее сообщалось, что двое горняков погибли при обвале породы на шахте государственного предприятия «Львовуголь». Прокуратура пришла к выводу, что в их гибели виновен горный мастер, который не предупредил несчастный случай.

Напоминаем, в Кабмине начались обсуждения возможности закрытия шахт в моногородах — по примеру Германии.

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