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Общество и люди

Работы нет у каждого шестого: в Украине назвали реальный масштаб безработицы

18:03 28 июля 2020
безработный

Количество скрытых безработных в Украине составляет более 3 миллионов человек — это около 17 процентов всей рабочей силы страны. Отметим, количество зарегистрированных безработных в стране, по данным Государственной службы занятости, за год выросло на 64 процента и на конец мая 2020 года достигло полумиллиона человек.

О количестве скрытых безработных (тех, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск или переведен на частичную занятость) сообщила на пресс-конференции в Киеве экономический эксперт Центра экономической стратегии Дарья Михайлишин.

«Когда мы говорим о безработице, важно говорить и выделять также скрытая безработица … Это примерно 3 млн человек, или 17 процентов от рабочей силы. Это достаточно много, это даже больше, чем тех людей, которые потеряли работу официально», — цитируют Михайлишин «Факты».

Эксперт отметила, что есть большая разница между оценкой безработицы государственными органами и исследовательскими центрами.

Она привела пример по безработице в связи с карантином, когда согласно исследованию Центра экономической стратегии, потеряли работу 2,8 миллиона человек, по информации госорганов, — 400 тысяч человек.

Михайлишин назвала вторую волну заболеваемости коронавирусом одной из главных угроз рынка труда.

Напомним, на период карантина в Украине повысили пособие по безработице и упростили его получение.

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