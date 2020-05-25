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Киев стал лидером по темпам роста безработицы в Украине
Количество зарегистрированных безработных в Украине за год выросло на 64% и на 20 мая 2020 года достигло полумиллиона человек. Такие данные приводит Государственная служба занятости. Ранее в Мировом банке спрогнозировали, что после введенного карантина за чертой бедности могут оказаться более шести миллионов украинцев (6,3 млн).
Наиболее существенный рост зарегистрированной безработицы был зафиксирован в Хмельницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской, Львовской, Закарпатской областях (в 2,1 — 2,3 раза) и Киеве (в 3,5 раза).
В структуре безработных 9% (42,2 тыс.) приходилось на лиц, которым осталось 10 и менее лет до пенсии, 5% (20,7 тыс.) — лиц с инвалидностью, 2% (9,4 тыс.) — участников АТО.
В то же время трудоустроено за период карантина с помощью Госслужбы занятости 104 тысяч человек (из них — 70 тыс. безработных), что на 49% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Количество же вакансий в Государственном центре занятости сократилось на 40% (до 51 тысяч). Таким образом, количество претендентов на одно рабочее место на 1 мая 2020 года колебалось от 28 человек в Черниговской области до всего 2 — в Киеве.
Ранее в правительстве придумали, куда пристроить сотни тысяч украинцев, оставшихся без работы.23
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