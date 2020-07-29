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Регина Тодоренко получила работу на украинском радио

13:01 29 июля 2020
Регина Тодоренко

Известная телеведущая и блогер Регина Тодоренко, рассказавшая о слишком ревнивом ухажере, получила работу на одной из украинских радиостанций. Телепутешественница, совершившая кругосветку с программой «Орел и Решка», будет делиться своим опытом в эфире.

Регина говорит, что кругостветка, о которой она рассказывала в интервью «ФАКТАМ», навсегда останется самым захватывающим приключением в ее жизни.

«Я очень рада, что теперь я могу поделиться своим опытом и эмоциями, которые получила в путешествиях, с радиослушателями. Да и к тому же, мне всегда было интересно попробовать себя в качестве радиоведущей и вести программу на украинском языке. Для меня работа на радио — это совершенно новый опыт! Я очень надеюсь, что мои знания и рекомендации пригодятся, когда границы снова будут открыты и мы снова сможем свободно перемещаться по миру, — продолжает Регина. — Несмотря на то, что пандемия заставила всех нас немного остановиться и остаться дома, у нас есть сейчас отличная возможность по-новому открыть для себя свою собственную страну и побывать в тех уголках и в тех городах, о которых мы только слышали и поездку куда все время откладывали „на потом“. Ведь если вы хоть раз ощутили на вкус путешествия, вы уже больше никогда не захотите избавиться от них. Ведь в путешествиях ты ощущаешь вкус жизни», — прокомментировала Регина изданию VIVA!

Напомним, Регина Тодоренко попала в громкий скандал из-за некорректного высказывания о домашнем насилии. Телеведущая попросила прощения, сняла документальный фильм о жертвах абьюза и всячески поддерживает жертв домашнего насилия.

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