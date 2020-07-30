У Лукашенко обвинили оппозицию в подготовке массовых беспорядков с участием "вагнеровцев"

В Следкоме Беларуси возбудили уголовные дела в отношении задержанного Сергея Тихановского — супруга главной соперницы Александра Лукашенко на выборах президента Светланы Тихановской — одно из которых связали с подготовкой к массовым беспорядкам и задержанными «вагнеровцами».

«В отношении Статкевича, Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст. 13 ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении Следкома, в котором также упоминаются задержанные накануне россияне — сотрудники ЧВК «Вагнера».

«По результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК „Вагнера“, проживавшие на территории санатория „Белорусочка“ в Минском районе. В настоящее время решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в Следкоме.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представитель оппозиции, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников считает задержание боевиков ЧВК «Вагнера» в Беларуси постановкой, организованной властями вместе с Москвой.

А аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич заявлял, что Александр Лукашенко знал о приезде наемников в Беларусь.

17

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter