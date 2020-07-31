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Переодетые малыши — основатели Киева оригинально поздравили Джоан Роулинг с юбилеем (видео)
В Киеве скульптуры малышей — основателей Киева Кия, Щека, Хорива и их сестру Лыбедь — нарядили в мантии волшебников в честь дня рождения известной писательницы, «мамы» Гарри Поттера Джоан Роулинг. 31 июля ей исполнилось 55 лет.
Соответствующее видео в соцсетях разместил мэр Киева Виталий Кличко.
Традиция с переодеванием фигурок основателей столицы прижилась в Киеве. Так, в мае этого года на них одевали вышитые рубашки — в честь Дня вышиванки. Еще малыши были медиками в защитных костюмах — в знак поддержки врачей, борющихся с пандемией коронавируса. А к зиме их утепляли — на мальчиков одевали теплые штанишки, меховые казацкие шапки и разноцветные зимние кожушки, а на девочку — длинную бирюзовую юбку с золотистым узором, теплый блестящий тулупчик и белый платок.90
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
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