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Перенесшая инсульт Елена Кондулайнен в больнице получила серьезную травму
Известная российская певица, секс-символ 90-х Елена Кондулайнен, которая попала в московскую больницу с инсультом, получила серьезную травму. Как рассказали в администрации «Театра Луны», где служит 62-летняя артистка, она сломала руку.
«После инсульта быстро не вернешься к прежнему состоянию. Речь у Лены восстановилась полностью. Процесс выздоровления идет, но случилась еще одна неприятность. Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку», — пишет КП.
Напомним, Елену Кондулайнен госпитализировали в клинику прямо из ресторана, где она проводила время с друзьями. Позже появились слухи, что ее состояние ухудшилось.
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