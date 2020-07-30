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Ефремов встретит Новый год под домашним арестом: суд в Москве принял решение о мере пресечения для актера

16:45 30 июля 2020
Михаил Ефремов

В Москве, где началось слушание дела актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, суд продлил срок его пребывания под домашним арестом до 22 января 2021 года.

Как сообщает «КП», суд также отказал актеру в двухчасовых прогулках. Первое заседание по существу назначено на 5 августа.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев пообщался с журналистами перед судебным заседанием и еще подчеркнул: его подзащитный вину не признает, а потому дело будет рассматриваться в обычном порядке, а не в ускоренном. По словам защитника, Ефремов в момент ДТП находился в машине, но нельзя утверждать, что был за рулем.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат потерпевших Александр Добровинский заявлял, что Ефремов во время следствия признавал вину, но потом отказался от признания, что зафиксировано в материалах дела.

Напомним, что во время допроса Ефремов, отвечая на вопрос о признании вины, сказал: «Да, конечно, признаю. А куда я денусь?. Позже он от своих слов отказался, а адвокат актера Эльман Пашаев заявлял, что его клиент не совершал преступления.

Фото из Википедии.

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