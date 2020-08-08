Умер народный артист Украины Анатолий Дуда

В Одессе на 74-м году скончался известный украинский оперный тенор, педагог, профессор, бывший директор Одесского национального академического театра оперы и балета, народный артист Украины Анатолий Дуда. Его сердце перестало биться в субботу, 8 августа. Напомним, в начале июля на 92-м году жизни умер известный итальянский дирижер и композитор Эннио Морриконе.

В пресс-службе городского совета напомнили, что солировать на сцене родного театра Дуда стал еще в 1976 году, а перед этим выступал в областной филармонии, куда пришел прямо с завода.

В 1995—2000 гг. артист получил контракт в Варшавском национальном оперном театре, а позднее гастролировал с сольными программами в странах Европы и Америки, участвовал в международных и национальных фестивалях классической и фольклорной музыки в Украине, России, Эстонии, Италии, Испании, Польши, Венгрии, Германии, Финляндии.

Архивное фото

Дуда успешно совмещал концертную деятельность с административной работой. С 1989 по 1993 год был художественным руководителем областной филармонии, с 1994 по 2009 год — председателем правления Одесского отделения Национального союза театральных деятелей Украины, а с 2009 по 2010 год — и.о. генерального директора Одесского театра оперы и балета.

Во Всемирном клубе Одесситов перечислили знаковые оперы с участием ушедшего Артиста — «Евгений Онегин», «Травиата», «Севильский цирюльник» и «Семен Котко».

«Анатолий Иванович и был счастливым человеком — на сцене, в семье, в окружении своих учеников», — говорится на странице клуба в Facebook.

Дата прощания с Анатолием Дудой будет озвучена позднее.

Напомним, 7 августа певец Виктор Павлик сообщил о смерти младшего сына — 21-летнего Павла. Он с 2018 года страдал от злокачественной опухоли позвоночника.

Как сообщали «ФАКТЫ», 24 марта в Киеве ушел из жизни легендарный оперный певец, народный артист Украины Анатолий Мокренко.

107

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter