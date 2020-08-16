27.28 / 27.46 32.00 / 32.35
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В центре Минска заметили "титушек" (фото)

12:55 16 августа 2020
Титушки

В центре Минска, где пройдет митинг в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко, а также марш людей, выступающих против фальсификации результатов президентских выборов, заметили странных людей, которые пердвигаются толпами. Об этом говорится в сообщении на странице «Чай з варэннем» в Twitter.

«Очень похожие на тихарей люди, передвигаются группами, что-то обсуждают», — сказано в сообщении.

Пользователи Twitter заподозрили в странных людях «титушек».

«Может и титушня…» — написал один из них в комментариях к фото.

«Может готовят провокацию, нападут на митингующих. Лука попросит помощи РФ», — добавила одна из пользователей.

«Чтобы завинтить любого из бюджетников, кто решится скандировать против Лукашенко», — предположил третий.

Как писали «ФАКТЫ», после оглашения предварительных результатов президентских выборов, десятки тысяч белорусов вышли на акции протеста против фальсификации итогов их волеизъявления. Люди просто не поверили официальным результатам. Они знали, что очень многие голосовали за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, которая, согласно официальным результатам, проиграла президентские выборы.

Также стало известно, что окружение президента Беларуси Александра Лукашенко уже ведет переговоры с российскими политиками о возможном бегстве в Россию в случае, если протесты в стране приведут к свержению власти.

390

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Айсултан Назарбаев

Умер 30-летний внук Назарбаева, заявлявший о масштабной коррупции между властями РФ и Казахстана

Киев

В Киеве ужесточат карантин: что будет запрещено в столице

Митинг

В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко (прямая трансляция)

Сергей Гайдай

Политтехнолог Сергей Гайдай: «Результаты местных выборов страшно удивят Зеленского»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер