В центре Минска заметили "титушек" (фото)

В центре Минска, где пройдет митинг в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко, а также марш людей, выступающих против фальсификации результатов президентских выборов, заметили странных людей, которые пердвигаются толпами. Об этом говорится в сообщении на странице «Чай з варэннем» в Twitter.

«Очень похожие на тихарей люди, передвигаются группами, что-то обсуждают», — сказано в сообщении.

Пользователи Twitter заподозрили в странных людях «титушек».

«Может и титушня…» — написал один из них в комментариях к фото.

«Может готовят провокацию, нападут на митингующих. Лука попросит помощи РФ», — добавила одна из пользователей.

«Чтобы завинтить любого из бюджетников, кто решится скандировать против Лукашенко», — предположил третий.

Как писали «ФАКТЫ», после оглашения предварительных результатов президентских выборов, десятки тысяч белорусов вышли на акции протеста против фальсификации итогов их волеизъявления. Люди просто не поверили официальным результатам. Они знали, что очень многие голосовали за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, которая, согласно официальным результатам, проиграла президентские выборы.

Также стало известно, что окружение президента Беларуси Александра Лукашенко уже ведет переговоры с российскими политиками о возможном бегстве в Россию в случае, если протесты в стране приведут к свержению власти.

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