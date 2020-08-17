Наступает на пятки: Трамп значительно сократил отставание от Байдена

Несмотря на постоянные перепалки со СМИ действующему президенту США Дональду Трампу удалось за последние несколько месяцев существенно сократить отставание по популярности от своего наиболее вероятного соперника на выборах от демократов Джозефа Байдена.

Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты социологического опроса, проведенного в период с 12 по 15 августа службой SSRS по заказу телекомпании CNN.

Респондентов спросили, какого политика они поддержали бы на президентских выборах, если бы волеизъявление состоялось сейчас.

50% ответили, что отдали бы свой голос Байдену и сенатору Камале Харрис, которая стала кандидатом в вице-президенты США от демократов.

46% сказали, что поддержали бы Трампа и действующего вице-президента Майкла Пенса.

Порядка 1% сообщили, что проголосовали бы за иного кандидата, а 2% признались, что не стали бы поддерживать ни одного политика. Остальные ответа не дали.

В соответствии с результатами опроса, проведенного со 2 по 5 июня, проголосовать за Байдена были готовы 55% респондентов, а за Трампа — 41%.

Как отмечает CNN, по последним данным, в 15 американских штатах, которые имеют наибольшее значение с точки зрения исхода выборов, рейтинг Байдена в среднем составляет 49%, а Трампа — 48%. В телефонном опросе SSRS участвовали примерно 1,1 тысячи человек по всей стране.

Предвыборный съезд демократов, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост США от партии, начнется в Милуоки (штат Висконсин) в понедельник и завершится в четверг. Съезд республиканцев, как планируется, пройдет 21−24 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). На нем Трамп, как ожидается, объявит о согласии стать кандидатом на выборах президента, которые намечены на 3 ноября.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Трамп потребовал перенести первый раунд его дебатов с Байденом для того, чтобы голосующие по почте американцы смогли увидеть хотя бы один раунд его поединка с соперником в студии.

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