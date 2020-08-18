Как забастовки в Беларуси отразятся на стоимости бензина в Украине

Ситуация на отечественном топливном рынке стабилизировалась. Если в июле наблюдался заметный рост стоимости горючего на заправках, то сейчас цены остановились. Однако с конца июля бензин подорожал в среднем на 5 копеек, дизтопливо — на 4 копейки, а сжиженный газ — на 17 копеек. По состоянию на 18 августа стоимость бензина А-95 в среднем по Украине составляет 22,92 грн за литр, дизтоплива — 22,35 грн, сжиженного газа — 11,87 грн.

Однако в последние дни, в связи с событиями в Белоруси, у многих людей возникла тревога, не приведут ли забастовки в соседней стране к сокращению поставок нефтепродуктов в Украину и не возникнет ли дефицит горючего на отечественных заправках. О возможном влиянии белорусских событий на украинский топливный рынок «ФАКТАМ» рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

«Волнение украинских нефтетрейдеров и водителей вполне объяснимо. Ведь белорусские нефтепродукты занимают 30% украинского топливного рынка. Пока нефтеперерабатывающие заводы в Беларуси продолжают работу. Хотя о присоединении к забастовке предупредили работники НПЗ «Нафтан». От второго и основного поставщика топлива в Украину, Мозырского НПЗ, информации о забастовке пока не поступало.

Я очень сомневаюсь, что стабильности работы белорусских НПЗ что-то угрожает. Трудовые коллективы не могут не понимать, что любая дестабилизация производства ударит не по Лукашенко, а по ним самим. Единственный, кто может дестабилизировать ситуацию, — это Россия, которая обеспечивает львиную долю сырья для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Но предпосылок для такой дестабилизации я тоже не вижу, разве что ситуация как-то сильно радикализируется.

В то же время важно понимать, что, как бы ни складывалась ситуация с поставками горючего из Беларуси, максимум, к чему это может привести, это к временной, двух-трехнедельной, нестабильности на рынке. Хочу подчеркнуть, не к дефициту топлива, не к резкому скачку цены, а именно временной дестабилизации, да и то не факт. И для такого утверждения есть свои причины.

Во-первых, мы уже полгода живем с огромным профицитом дизельного топлива и бензина. Трейдеры продают его в лучшем случае в ноль, настолько переполнен рынок.

Во-вторых, рынок Украины открыт для поставок со всех сторон. И это еще раз доказывает важность сохранения диверсифицированной модели обеспечения нефтепродуктами, которую то и дело ставят под сомнение некоторые украинские переработчики, предлагая ввести то заградительные пошлины, то квоты. За последний год уже трижды происходили временные сбои в поставках. В августе-сентябре 2019 года возникли перебои с российским топливом. В первом квартале 2020-го были проблемы с импортом горючего из Беларуси. Однако за счет диверсификации нашего рынка эти кризисы проходили для конечного потребителя незаметно. Уверен, так будет и на этот раз, если, конечно, не сложится кризисный сценарий, в который я не особо верю", — подытожил Куюн.

Стоит отметить, что в Украине продолжаются попытки определенных коммерческих структур, близких к бизнесмену Игорю Коломойскому, пролоббировать введение дополнительных пошлин на импортное дизельное топливо и сжиженный газ. Правда, пока лоббистам не удается убедить правительство в необходимости введения таких мер, так как они неминуемо приведут к подорожанию горючего.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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