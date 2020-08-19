ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 20—26...

Известный советский режиссер снял любимые миллионами зрителей фильмы «Мимино», «Афоня», «Осенний марафон»

20 августа 1980 г. Итальянский альпинист Райнхольд Месснер впервые поднялся на вершину Эвереста в одиночку и без использования дыхательной кислородной маски.

21 августа 1932 г. В Венеции состоялся первый международный кинофестиваль.

22 августа 1920 г. Родился американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери.

23 августа 1305 г. Был казнен идеолог и активный участник борьбы за независимость Шотландии Уильям Уоллес, жизнь которого положена в основу известного фильма «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном в главной роли.

25 августа 1970 г. Родилась знаменитая немецкая топ-модель Клаудиа Шиффер.

26 августа 1895 г. На Ниагарском водопаде была открыта гидроэлектростанция.



Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси, затем семья переехала в Москву. Его отец был инженером-метростроевцем и очень хотел, чтобы сын получил серьезную мужскую профессию. Георгий Николаевич окончил архитектурный институт, но понял, что чертежи его не вдохновляют. Однажды Данелия увидел лежащего на улице пьяного, прикрытого газетой «Советская культура», где большим шрифтом было напечатано объявление о наборе на Высшие режиссерские курсы. Так дипломированный архитектор попал в ученики к выдающемуся режиссеру Михаилу Калатозову, прославившемуся фильмом «Летят журавли».

В 1959 году Данелия стал режиссером-постановщиком «Мосфильма», которому посвятил всю свою жизнь. Уже первый фильм «Сережа» (1960 г.), снятый совместно с однокурсником Игорем Таланкиным, был отмечен «Хрустальным глобусом» на Международном кинофестивале в Карловых Варах. Любимым актером режиссера был Евгений Леонов, их сотрудничество началось с комедии «Тридцать три», где актер сыграл обладателя 33-го зуба и не нужной ему научной славы. В дальнейшем Данелия приглашал Леонова практически в каждый свой новый фильм до самой смерти актера в 1994 году.

О своей личной жизни Георгий Николаевич говорить не любил. В первый раз он женился в 21 год на дочери министра строительства Ирине Гинзбург. Второй его большой любовью стала актриса Любовь Соколова. Они прожили вместе 27 лет. Когда Георгий уходил от нее к другой женщине, актриса благословила его и продолжала любить до конца своей жизни. Данелия всегда пользовался успехом у прекрасного пола. Как его герой Бузыкин из фильма «Осенний марафон», он нередко разрывался между двумя женщинами. Известен долгий и мучительный роман Георгия Николаевича с писательницей Викторией Токаревой. «Я любил, и меня любили. Я уходил, и от меня уходили. Это все, что я могу сказать о своей личной жизни», — признавался режиссер.

Георгий Данелия — мастер лирической комедии, хотя сам режиссер говорил: «Я никогда не снимал комедии. На моих фильмах написано „комедия“, потому что под комедию давали больше пленки. Мне более всего дороги взволнованная тишина зала в том месте, на которое ты надеялся, или удар смеха, когда вспыхнули, грохнули все как один. Все эти герои, мягко говоря, со странностями, как и все мы — и Афоня, и Мимино, и Бенжамен из „Не горюй!“ Но я всегда — адвокат каждого из них, у меня в фильмах они почему-то выходят очень симпатичными и, заметьте, никогда не переступают черту, после которой человек становится противен. Наверное, потому, что я их люблю. Зрители их тоже начинают любить».

Комедию «Джентльмены удачи», снятую в 1971 году, посмотрели 65 миллионов зрителей, а «Афоню» (1975 г.) — 62,2 миллиона человек. Эти картины вошли в число лидеров проката. Фильм «Мимино» (1977 г.) завоевал Золотой приз на X Московском международном кинофестивале, а «Осенний марафон» (1979 г.) был удостоен Государственной премии имени братьев Васильевых, а также главного приза Кинофестиваля в Сан-Себастьяно — «Золотой раковины».

«Я знаю, что актерская работа очень важна в кино, — рассказывал в одном из интервью исполнитель главной роли в фильме „Мимино“ Вахтанг Кикабидзе. — Но все-таки я всем говорю, что главное — это режиссер. Есть режиссеры, которые делают кино не для зрителей, а для себя. Вот Тарковский был такой. А Гия (так друзья и близкие называли Георгия Николаевича. — Ред.) делал и для себя, и для вас. Он „Мимино“ так снял, что все зрители, которые смотрели этот фильм, представляли себя героями фильма. Когда он готовил съемку, он дома все кадры рисовал, сейчас так, к сожалению, режиссеры не работают».

Кстати, московские сцены фильма «Мимино» снимались в тридцатиградусный мороз, но по сценарию герои должны были носить легкие куртки и плащи. Чтобы артисты не заболели, режиссер приглашал их домой, где отпаивал чаем и коньяком.

«Человечество не перестает совершать одну глупость за другой, — говорил Данелия. — Оно будто намеренно уничтожает собственную планету. И через пятьдесят лет, если человечество доживет, „Кин-дза-дза!“ (фильм Данелия, вышедший в 1986 году. — Авт.) останется актуальным. Потому что идиотизм вечен, он появился на свет вместе с человеком».

В последние годы жизни Георгий Николаевич сильно болел. «Как надоело стареть! — сказал он как-то. — Когда Бог меня заберет? Умирать надо вовремя. Хотелось бы, когда я окажусь там, чтобы кто-нибудь, прочитав мои книги, сказал: «Кот ушел, а улыбка осталась».

В феврале 2019 года Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких. Позже врачи перевели его в реанимацию и ввели в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание. Но 4 апреля, на 89-м году жизни, мастер лирической комедии скончался.

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