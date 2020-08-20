Диалога не будет: Лукашенко отказался говорить с Меркель по телефону

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая опровергла факт звонка президенту Беларуси Александру Лукашенко с целью давления на него, заявила об отказе выступать в роли «миротворца» в переговорах между властями и оппозицией в этой стране.

Причина банально проста: глава Беларуси отказывается говорить с ней по телефону, передает Reuters.

«Я не вижу для себя роли посредника в данный момент, так как Лукашенко отказался со мной разговаривать, о чем я сожалею. С нашей стороны мы сделаем все, чтобы подтолкнуть к национальному диалогу».— сказала она.

Выступая после встречи лидеров стран Евросоюза, Меркель заявила, что ЕС поддержит белорусское гражданское общество, но важно, чтобы оппозиция сама решала, чего она хочет.

При этом канцлер добавила, что предупредила президента России Владимира Путина о том, что российская военная интервенция «все усложнит».

Как известно, 18 августа канцлер Германии провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Собеседники обсудили ситуацию в Беларуси. Также состоялся разговор Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Все это позволяет надеяться, что интервенции российских войск в Беларусь не состоится даже вопреки договоренностям о «совместном реагировании» на обострение ситуации между Лукашенко и Путиным.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что утвержденный в качестве кандидата от Демократической партии США в президенты на ноябрьских выборах Джозеф Байден призвал поддержать призыв Светланы Тихановской к проведению в Беларуси справедливых выборов. Также он попытался донести до лидера РФ мысль о том, что протесты в Беларуси не связаны с «кознями геополитиков», а представляют собой желания народа страны.

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