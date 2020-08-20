— Успенский собор начали строить в 1073 году на земле, принадлежавшей князю Святославу, — говорит научный руководитель возрождения этого древнего храма Анатолий Антонюк. — Считается, что князь лично разметил с помощью своего пояса контуры будущего храма, а когда приступили к рытью котлована под фундамент, Святослав выбрал лопатой первые комья земли. Для возведения храма пригласили мастеров из Византии. Строили тогда из плинфы — тонких и широких кирпичей. При этом в стены закладывали еще и крупные неотесанные камни. Понятно, что храм возвели в византийском стиле. Успенский собор несколько столетий являлся в Киевской Руси эталонным. Мастера специально приезжали в Киево-Печерскую лавру — собор служил образцом в строительстве храмов во всех уголках страны. Читайте также: Считавшиеся утраченными сокровища из Софийского и Успенского соборов Киева нашлись в Москве (фото)

«Внутри храма мы воссоздали часовню XI века»

— Если изначально собор был построен в соответствии с канонами византийской архитектуры, то почему его фасады выполнены в стиле украинского барокко?

— Такой вид ему придали в XVII веке в ходе восстановительных работ, инициированных митрополитом Петром Могилой, — рассказывает Анатолий Антонюк. — При нем реставрировали и другие древние соборы Киева — Софийский и Михайловский Златоверхий. В результате они тоже приобрели фасады в стиле украинского барокко.

Тут следует сказать, что в княжеские времена рядом с Успенским собором построили несколько часовен. В одной из них крестили, в другой отпевали… В XVII веке был не только изменен внешний вид собора, но и значительно увеличены его размеры. В результате находившиеся рядом часовни оказались внутри храма.

Успенский собор Киево-Печерской лавры. Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

— Вы их отстроили?

— Одну из них — часовню святого Иоанна Предтечи. Мы ее воссоздали в том виде, который она имела во времена Руси в XI веке. Когда люди заходят в отстроенный храм через боковой вход, они видят часовню Иоанна Предтечи. Неподалеку от нее мы предусмотрели места для нескольких захоронений. Ведь в старину государственных лидеров (как, например, великих князей киевских Владимира Крестителя, его сына Ярослава Мудрого) и просто почтенных особ погребали непосредственно в храмах. Это уже в более поздние времена погосты стали устраивать возле церквей.

— В воссозданном соборе уже кого-нибудь хоронили?

— Нет. Кстати, часть отведенного для этих целей подпольного пространства один крупный деятель церкви попросил зарезервировать для него. Я ответил, что решение такого рода вопросов не в моей компетенции.

— До сих пор историки спорят о том, советские или гитлеровские саперы взорвали осенью 1941 года Успенский собор. Вы изучали его руины. Возможно, обнаружили информацию, подсказавшую вам ответ на этот вопрос?

— Характер разрушений говорит о том, что это дело рук советских подрывников. Поясню почему. Если бы немецкий офицер-сапер получил приказ взорвать Успенский собор, то где он разместил бы взрывчатку? Оптимальным решением было бы подорвать основные несущие конструкции. Их в Успенском соборе четыре. Гитлеровец приказал бы поставить возле каждого из них по ящику с тротилом и взорвать. Тогда здание храма аккуратно сложилось бы внутрь. И уж очень сильного грохота или шума не было бы.

В действительности картина случившегося была иной — прогремел колоссальной силы взрыв. Значит взрывчатки было гораздо больше, чем четыре ящика. Немцы люди рациональные, лишнюю взрывчатку не тратили бы. Это наводит на мысль о том, что заминировали национальную святыню спецы из НКВД. Где они могли заложить взрывчатку, чтобы она не бросалась в глаза? Только в уже упоминавшейся часовне Иоанна Предтечи и соседнем с ним Стефановском пределе. Ведь там есть подземные пространства (крипты), где некогда хоронили усопших. В криптах между склепами, видимо, и разместили ящики со взрывчаткой. Об этом свидетельствуют и особенности разрушений собора: они наибольшие как раз там, где находились эти подземные помещения. А в удаленной от них части храма даже сохранились фрагменты стен.

Так выглядели руины Успенского собора

Следует также учитывать и тот факт, что перед сдачей Киева НКВД заминировал дома на Крещатике и ряде других улиц в центре города. Когда немцы разместили свои учреждения на главной улице украинской столицы, из Харькова был передан радиосигнал на подрыв домов Крещатика. Прогремели мощнейшие взрывы, начался грандиозный пожар, который не удавалось потушить много дней. Крещатик выгорел полностью. Немцы тогда начали обследовать дома на других улицах и нашли ящики со взрывчаткой в Педагогическом музее и в ряде других зданий.

«Коллеги из Москвы предлагали не восстанавливать собор»

— В советские годы ставился вопрос о воссоздании Успенского собора?

— Да. В 1981 году Госстрой Украинской ССР и Киевский горисполком подписали реставрационное задание на восстановление храма. Я подключился к этой работе, когда в 1983-м возглавил институт «УкрНИИпроектреставрация».

Тут важно сказать, что, согласно международным конвенциям об историческом наследии, допустимо восстанавливать далеко не каждый разрушенный памятник минувших эпох. Решение принимается только в том случае, если доподлинно известно, как объект выглядел (есть его фото, гравюры, рисунки) и имеются инженерные данные (точные длина, ширина и другие). Кроме того, разрушенный объект должен быть доминантой архитектурного ансамбля. Есть и такое требование: должны быть еще живы люди, которые своими глазами видели этот старинный памятник до его разрушения. По Успенскому собору у нас были и необходимая информация, и свидетели, видевшие его. Он является доминантой архитектурного ансамбля Киево-Печерской лавры.

1945 год. Ученые на руинах собора

— Почему в таком случае к воссозданию собора приступили уже после провозглашения независимости Украины?

— В советские времена проекты, касающиеся памятников национального значения, следовало обязательно утвердить в Москве. Генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Юрий Кибальник, главный архитектор проекта восстановления Успенского собора Олег Граужис и я не менее десяти раз ездили туда, но безрезультатно. Из Москвы в Киев для проведения выездных заседаний приезжали члены научно-методического совета Министерства культуры СССР. Кто-то из них предлагал оставить «романтические руины» нетронутыми. Один из членов совета выдвинул идею возвести из металла контуры собора — так, чтобы его руины находились внутри этой конструкции. Но мы твердо стояли на своем.

Точка в этой истории была поставлена только после провозглашения независимости Украины: в 1996 году президент страны Леонид Кучма подписал указ о восстановлении в Киеве двух древних соборов Михайловского Златоверхого (был уничтожен в 1930-е годы сталинским режимом) и Успенского. И мы приступили к работе над проектом.

— С какими трудностями столкнулись при его разработке?

— Их было предостаточно. В сохранившихся остатках стен собора было множество трещин. А ведь этим стенам предстояло принять на себя колоссальный вес новой кладки. Кроме того, из архивных документов об инженерных обследованиях собора мы узнали, что, когда в XIX веке перед одним из ремонтов специалисты сняли со стен штукатурку, увидели большое количество трещин. Некоторые были такими широкими, что из них кирпичи вываливались! Это означает, что собор никогда не был стабильным. Причина в том, что он стоит на просадочных суглинках.

— Чем плох этот тип грунта?

— Он хорошо держит нагрузку, пока сухой. Но стоит ему намокнуть, как он начинает расползаться (как сахар-рафинад). Специалисты по фундаментам из нескольких киевских институтов провели исследования и дали нам заключение — неравномерные просадки грунта могут составлять 28 сантиметров. Это особенно опасно для строений с арочными сводами. Как раз такие своды нам предстояло сделать в храме.

— Как же вы решили проблему ненадежного грунта?

— Основательно укрепили фундаменты. В этом нам пригодился опыт спасения церкви Николы Притиска (находится на киевском Подоле). В середине 1980-х рухнула одна из ее стен из-за того, что там ненадежный наносной грунт. Я тогда обратился за советом к московским коллегам. Они предложили: «Прочти книгу итальянского инженера Фернандо Лизи». Она была доступна на английском языке. Я ее перефотографировал, а затем сам же перевел (пригодилось многолетнее изучение английского). В книге был описан такой метод усиления фундаментов: в старых фундаментах просверливается большое количество отверстий. В них вставляется стальная арматура и заливается бетон. Получаются сваи. Именно по такой технологии мы усилили фундаменты церкви на Подоле, а затем еще одной — в Каневе.

Но чтобы использовать ее при воссоздании Успенского собора, пришлось выдержать натиск оппонентов. Они твердили, что на старинных фундаментах храм простоял более 900 лет, так что усиливать ничего не нужно. Я как инженер-строитель с многолетним опытом практической работы знал, что эти люди не правы. Объяснял, что если их точка зрения победит, то, когда мы отстроим собор, он через некоторое время начнет проседать, его стены будут трескаться. Меня поддержали как специалисты-строители, так и президент Украины Леонид Кучма, мэр Киева Александр Омельченко. Я принес к руинам собора компьютер, чтобы показать высшим должностным лицам анимацию о том, каким будет восстановленный храм. Просмотрев ее, Леонид Данилович взял под руку, к сожалению, уже покойного патриарха Владимира, подвел его к монитору и говорит: «Святой отец, вот какой собор мы собираемся построить». Патриарх произнес: «Благословляю» — и совершил крестное знамение.

«Высоту храма определили по архивным фотоснимкам»

— Когда возникли проблемы с определением высоты собора, именно вам удалось найти оригинальный способ ее высчитать. Это так?

— Да. Только этот метод (он называется стереофотограмметрия) придумал не я. Его предложили коллеги с кафедры геодезии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. О чем идет речь? Мы взяли довоенные снимки собора и находившихся возле него объектов. Провели фотосъемку с точек, с которых делались эти архивные фотографии. На старых и новых снимках были запечатлены здания, расположенные возле собора и сохранившиеся поныне. Точно измерили их высоту. Эти данные позволили вычислить высоту собора. Спустя некоторое время над удалось отыскать в архиве результаты измерений размеров храма, выполненные в XIX веке академиком Федором Солнцевым и известным киевским архитектором Владимиром Николаевым. Оказалось, расчеты высоты собора, сделанные с помощью архивных фотографий, соответствуют подлинным.

И вот еще что. Изучая снимки собора, мы заметили на самом верхнем кресте какую-то точку. Увеличили снимки и поняли, что это фигурка голубя — символа Духа Божьего. Мастера сделали точно такую же, и мы установили ее на кресте.

Мастера воссоздали на самом высоком кресте фигурку голубя — символ Духа Божьего

— В отстроенном соборе толщина стен такая же, какой она была в разрушенном?

— В точности такая же. В разных местах она не одинаковая — от 1,3 метра до двух. Кстати, мы использовали для воссоздания собора уцелевшую древнюю плинфу. А еще заказали на заводе большую партию копий плинфы. Выложили из нее определенные участки стен — чтобы показать, как строили во времена Руси. Эти участки мы специально оставили не заштукатуренными. Но основную часть собора мы построили из современного кирпича высокого качества. Нам было известно, что в стенах храма вмурованы голосники — глиняные кувшины. Они улучшают акустику. Мы тоже вставили их в кладку.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Оборудовали воссозданный собор системой отопления?

— Да, но не такой, какая была в прошлом веке. Взорванный храм отапливался теплым воздухом, подававшимся по трубе из соседнего здания. Мы сделали пол с электроподогревом. Включаем эту систему не часто, только когда монастырь, расположенный на территории Киево-Печерской лавры, берется оплатить расходы на электроэнергию. Это бывает на Рождественские праздники.

Кстати, руководство монастыря недавно прислало Национальному Киево-Печерскому историко-культурному заповеднику (я сейчас являюсь его сотрудником) письмо с требованием изменить часть орнаментов пола в Успенском соборе — мол, в них включены изображения креста, а наступать на него якобы нельзя. Если заповедник согласится, то нарушится надежность соединения плиток, из которых пол сложен. Кроме того, наверняка не удастся подобрать мрамор точно такого же оттенка.

Орнамент на полу, в котором руководство лавры усмотрело крест

— В конце 1990-х мы специально ездили в Италию на месторождения гранита, подбирали материал для пола, — продолжает Анатолий Антонюк. — Это был август, когда вся Италия идет в отпуск. Пришлось уговаривать сотрудников карьера выполнить срочный заказ. Они согласились ради нас отложить отпуск на неделю. По эскизам специальная машина, управляемая компьютером, с помощью мощнейшей струи воды, смешанной с абразивными гранулами, вырезала фигурные фрагменты пола.

Заметьте, эскизы этих орнаментов были утверждены после всестороннего рассмотрения специалистами. Надо иметь очень живую фантазию, чтобы усмотреть в них кресты. Учтите также, что изображения крестов есть на полах многих православных храмов. Если уж так кого-то смущают орнаменты пола в Успенском соборе, то на них можно постелить ковер, а не разрушать то, что создавалось с любовью и тяжелым трудом.

Анатолий Антонюк: «Мы отстроили собор невиданными для мастеров минувших эпох темпами — за два года». Фото автора

— Для росписи собора использовали краски, изготовленные по старинным рецептам?

— Нет, мы закупили высококлассные современные краски известной фирмы из Германии. Замечу, что изначально мы имели лишь черно-белые фотографии и гравюры росписи интерьеров — о цветовой гамме можно было разве что догадываться. Но и эту проблему помогла разрешить архивная находка — удалось обнаружить акварельные рисунки интерьеров, выполненные академиком Солнцевым.

Собор мы отстроили за два года. Уложились в такой срок благодаря тому, что впервые в истории реставрационного дела в Украине применили современные технологии, прежде всего, крупноблочного строительства. В то время, как возводились стены собора, на другой площадке монтировались купола. Оставалось установить купола на положенное им место. Это сэкономило много времени. В 2000 году на День независимости Украины состоялось торжественное освящение собора. Спустя 20 лет остается много работы в храме — его интерьеры расписаны пока на 60 процентов.

Ныне одна из приоритетных задач — восстановить мраморное надгробие князя Константина Острожского, уничтоженное во время взрыва собора.

Копия надгробия князя Острожского

В 1514 году под руководством Острожского объединенное войско, состоявшее из литовцев, поляков, украинцев и белорусов, разгромило в битве под Оршей 60-тысячную армию московитов.

P. S. С 21 августа в Успенском соборе работает выставка, посвященная 20-летию его воссоздания.

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