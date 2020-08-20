Как избежать запоров и наладить работу кишечника: объясняет врач

«Из-за застоя желчи пища плохо переваривается и медленно продвигается по пищеварительному тракту»

Утром не удалось опорожнить кишечник, и весь день человек чувствует дискомфорт. А что делать, если стула нет два-три и больше дней? Об этом специально для «ФАКТОВ» рассказал врач-проктолог хирургического отделения № 2 Киевской городской клинической больницы № 15 кандидат медицинских наук Владимир Андриец.

— Считается, что запоры — это бич пожилых людей, — объясняет Владимир Саввич. — Они мало двигаются, едят много сытной и рафинированной пищи — хлеба, картофеля, сладостей, пьют слишком мало воды. Содержимое кишечника уплотняется, и его трудно вывести.

Человек с возрастом еще нередко страдает хроническими заболеваниями. Поэтому врачи, особенно семейные и гастроэнтерологи, рекомендуют диетическую пищу: не жирную, не соленую и острую, не жареную. Но если совсем отказаться от жиров, то желчь будет застаиваться. Из-за ее нехватки пища плохо переваривается, замедляется ее продвижение по пищеварительному тракту, а значит, ухудшается работа кишечника. Также нельзя напрочь отказываться от острой еды (конечно, если нет противопоказаний). Она стимулирует выделение ферментов и улучшает пищеварение. А правильно переваренная пища вместе с клетчаткой — хороший субстрат для развития собственных бактерий, чтобы предупредить появление дисбактериоза.

— Что делать, если донимают запоры?

— Наладить правильный пищевой режим. Больше половины всей еды должны составлять овощи и фрукты, лучше термически обработанные: отварные, тушеные, запеченные. Должно быть не менее двух-трех литров жидкой еды. Это первые блюда, узвары и компоты из свежих фруктов, кисломолочные продукты, чай, кофе. Сочетание овощей и фруктов, богатых клетчаткой, и жидкости обеспечит регулярный стул. Если употреблять много клетчатки, но пить мало воды, то не насыщенная жидкостью клетчатка может привести к упорным запорам.

Важный момент: питаться следует небольшими порциями, но часто: три основных приема пищи и два-три перекуса. Есть нужно не до отвала, а вставать из-за стола с легким чувством голода. Когда появляется ощущение, что человек насытился, это значит — переел, ведь чувство сытости всегда немного запаздывает.

Еще одно золотое правило хорошего пищеварения: есть нужно медленно и пищу тщательно пережевывать. Когда человек глотает наспех, иногда на ходу, то не все ферменты успевают выделиться и пища не переваривается. Это раздражает слизистую оболочку, и кишечник дает сбой. Также я советую людям старше 50 лет обязательно проверить состояние толстого кишечника — сделать колоноскопию. К запорам могут приводить и различные заболевания.

«Если травяные слабительные чаи пить регулярно, то чувствительность слизистой снизится»

— При упорных запорах можно применять слабительные?

— Мы советуем пациентам естественные слабительные, но врач должен подбирать их индивидуально. Например, препараты лактулозы, хотя и не вызывают привыкания, у многих людей приводят к вздутию живота, брожению. Хорошо помогают средства на основе шелухи семян подорожника. Они действуют как отруби, но более мягко и нежно.

Многие предпочитают пить травяные чаи со слабительным эффектом, считая их безопасными. Но при длительном применении из-за раздражения кишечника эти чаи могут привести к состоянию, которое называется меланоз — снижению чувствительности слизистой к любым слабительным. Такой чай можно выпить изредка, но не употреблять его регулярно.

Некоторые люди по утрам принимают столовую ложку оливкового масла: мол, это хорошо стимулирует опорожнение кишечника. Но я считаю, что более приятно добавить масло в салат, например, в измельченную отварную свеклу. Это, во-первых, не станет стрессом для организма, а во-вторых, вызовет не обильное, а постепенное выделение желчи. Выброс сразу большого количества может навредить поджелудочной железе, спровоцировав ее воспаление.

— В Интернете советуют выпивать по утрам стакан кефира комнатной температуры. Как вы к этому относитесь?

— Это больше борьба с психологическими запорами, которые чаще встречаются у молодых людей. Если человек с утра дома не сходил в туалет, а в чужом сделать не может, то к вечеру кал уплотняется, что чревато запором.

— Как в этом случае с ним бороться?

— Проснувшись, следует выпить немного любой жидкости — воды, кефира. Блуждающий нерв в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта раздражается, и работа кишечника запускается быстрее. Но, чтобы продвинуть содержимое к выходу, нужно время — позывы в туалет появляются не сразу: может пройти час-полтора. Если человек знает, что склонен к запорам, следует просыпаться раньше.

— Еще какие причины запоров в молодом возрасте?

— В основном, это неупорядоченное питание. Молодежь часто перебивается фастфудом, который покупает по дороге на работу или учебу, либо в обеденный перерыв. Мало того что эта пища не сбалансирована, так еще и съедается впопыхах. Многие молодые люди мало двигаются, а это тоже приводит к запорам.

Полезный рецепт Вечером две столовые ложки отрубей залить кипятком. Утром слить воду, заменив ее кефиром, и выпить. Это стимулирует утренний поход в туалет.

Тем временем медики установили, что запор может быть признаком рака.

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