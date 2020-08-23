Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом

Лидер партии «Батькивщина», народный депутат Украины Юлия Тимошенко заболела коронавирусной болезнью. Заболели также и другие члены ее семьи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Вместе с Тимошенко COVID-19 заболели ее дочь Евгения Тимошенко, а также муж дочери Артур Чечеткин. Где и когда именно заболела Тимошенко — пока неизвестно. Также неизвестно в каком состоянии она пребывает и как проходит лечение.

Как писали «ФАКТЫ», ранее фракция политической партии «Батькивщины» уходила на самоизоляцию в полном составе. Причиной такого шага стало подтверждение инфицирования COVID-19 у одного из ее депутатов — Олега Мейдича.

После самоизоляции всем народным депутатам делали тесты на коронавирус и все они показали негативный результат.

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