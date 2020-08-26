В Киеве 26-27 августа бесплатно покажут фильмы под открытым небом: где, что и когда можно посмотреть

В парке Шевченко продолжает работу «Киновернисаж под открытым небом». В летнем кинотеатре проходит неделя кинолент о знаковых событиях и от знаковых личностей украинской истории, посвященных Дню независимости. Вход свободный, начало сеансов в 21:00.

В программу на этой неделе включены фильмы:

26 августа

«Гамер» — дебютный полнометражный фильм украинского режиссера Олега Сенцова. Рассказывает о юном геймере Алексее, живущем с матерью в Симферополе.

27 августа

«Наши котики», режиссер Владимир Тихий — «патриотическая неполиткорректная комедия», рассказывающая об украинских военных.

Кроме того, каждую среду в летнем кинотеатре показывают детские и подростковые фильмы, а каждую субботу — зрительские хиты. Напомним, что в программе просмотров лучшие украинские фильмы последних лет: авторское кино, кассовые ленты, громкие премьеры, детское кино.

Бесплатные киносеансы в парке Шевченко продлятся до середины сентября.

Тем временем в столице организовали проведение 49-ого Киевского международного кинофестиваля «Молодость», в программе которого заявлена демонстрация 150 фильмов. Об этом сообщается на портале горгосадминистрации. По словам Дианы Поповой, директора столичного департамента культуры, в этом году за почти 50-летнюю историю фестиваль из-за коронавируса несколько раз вынужденно менял дату проведения. Праздник кино все же состоялся и продлится до 30 августа. «Молодость» — один из крупнейших кинофорумов Восточной Европы и занимает достойное место среди 12 кинофестивалей в рейтинге Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров.

В этом году мероприятие проходит в двух форматах: онлайн и оффлайн, и акцент делается на украинское кино. Программа обширная: конкурсная (студенческий, короткометражный, полнометражный конкурсы, Sunny Bunny, Teen Screen и национальный), внеконкурсный показ (Фестиваль фестивалей, Скандинавская панорама, Швейцарский акцент, FORMA, Столетия и специальные события), украинские премьеры.

Основной локацией фестиваля стал кинотеатр «Жовтень» (здесь находится центр показа конкурсной и внеконкурсной программы, в частности, украинских премьер). Серия фестивальных показов намечена в Доме кино. Также специально для «Молодости» обустроили летний кинотеатр под Аркой дружбы народов. В этом месте пройдет церемония награждения, покажут детские фильмы «Molodist Teen Sсreen», украинские кинопремьеры, а также предусмотрены специальные события.

Зарегистрироваться на бесплатные онлайн-показы можно по ссылке.

Напомним, что один из самых масштабных кинофестивалей «Открытая ночь — дубль 23» pаботал до 16 августа. А сейчас в кинотеатрах в прокате сразу два украинских фильма — «Толока» и «Східняк».



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