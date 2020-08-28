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Мир

Воспитательница заперла трехлетнего ребенка в туалете за слова «Лукашенко в автозак»

14:21 28 августа 2020
мама с ребенком

В Беларуси, где уже почти три недели власти пытаются подавить мирные протесты граждан, практика насилия охватила даже детские учреждения.

В городе Молодечно воспитательница заперла трехлетнего ребенка в туалете за то, что он крикнул «Лукашенко в автозак». Инцидент произошел 25 августа в детском саду № 27, передает «Наша Нива».

Мама трехлетнего Леши, выкрикнувшего то, что он слышит вокруг, рассказала изданию, что сыну пришлось просидеть в туалете весь тихий час за свои слова. Заперла его туда воспитательница.

Женщина считает, что сын мог услышать эту фразу и из телевизора, и на площади в Молодечно 9 августа.

«Леше только в ноябре исполнится четыре годика. Как может ребенок понять, за что его наказали? Теперь он плачет, отказывается идти в детский сад, боится, что снова закроют в туалете», — рассказала мама.

Заведующая детским садом возмущенной маме сказала, что ребенок нафантазировал, что ничего такого не было и в туалете его никто не закрывал. Мол, он сам остался там, а воспитательница просто прикрыла дверь на минуту.

При этом сама мама мальчика перед разговором с педагогом слышала, как перед тем, как пригласить ее в кабинет, сотрудники громко советовались между собой о том, как им отвечать возмущенной родительнице.

Родители детей, посещающих этот детсад, были возмущены такими действиями педагогов. Заведующая детсадом комментировать ситуацию белорусским журналистам отказалась.

Ранее «ФАКТЫ» писали о буллинге в украинских детских садах. Некоторых из воспитателей после жалоб уволили.

ФОТО: «Наша Нива»

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