ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 10—16...

Интересные факты из жизни одной из самых популярных в мире писательниц

10 сентября 1885 г. Родился основатель украинской школы биохимиков академик Александр Палладин.

11 сентября 1943 г. Был создан государственный украинский хор имени Григория Веревки.

12 сентября 1940 г. В пещере Ласко (Франция) были найдены наскальные рисунки, которым ориентировочно 15—18 тысяч лет.

13 сентября 1965 г. В США вышел знаменитый сингл Yesterday группы «Битлз».

14 сентября 1911 г. В Киеве эсером Богровым был смертельно ранен премьер-министр России Петр Столыпин.

16 сентября 1658 г. Гетман Войска Запорожского Иван Выговский заключил с Речью Посполитой Гадячский трактат о вхождении казаков в польское подданство.



Агата Кристи (в девичестве Миллер) появилась на свет 15 сентября 1890 года в курортном городке Торки в Англии. Мать девочки не хотела учить ее чтению, считая, что настоящая леди должна играть на музыкальных инструментах, шить, танцевать, а книги ей ни к чему. Однако маленькая Агата научилась читать сама еще в четыре года.

Во время Первой мировой войны Агата работала медсестрой в отряде добровольной медицинской помощи в госпитале Международного Красного Креста. Она присутствовала на сложных операциях, помогая врачам. Параллельно училась на фармацевта и работала в аптеке. Это впоследствии наложило отпечаток на ее творчество. 83 преступления в произведениях писательницы были совершены посредством отравления.

В первый раз Агата вышла замуж в 1914 году за полковника Арчибальда Кристи, пилота Королевского летного корпуса. В 1919 году у супругов родилась дочь Розалинда. В 1920 году был опубликован первый роман Агаты Кристи «Загадочное происшествие в Стайлзе». Арчибальд не скрывал, что к литературной деятельности жены относится с пренебрежением. Затем он увлекся другой женщиной и попросил у супруги развод. Около года миссис Кристи не давала согласия, пытаясь спасти семью, а однажды… исчезла. Прислуга, вернувшись вечером домой, обнаружила распахнутую дверь и отсутствие хозяйки. Полиция искала уже известную в Англии писательницу больше двух недель и обнаружила ее в доме отдыха. Она ходила на процедуры, была зарегистрирована под именем любовницы мужа и сказала, что никого не помнит. Действительно ли у нее была амнезия или таким образом она хотела досадить супругу, осталось загадкой.

В результате Агата Кристи все же развелась с неверным мужем и решила посвятить какое-то время путешествиям. Летом 1930 года она по приглашению друзей-археологов приехала на раскопки Ура — главного города шумерской цивилизации. В провожатые ей дали Макса Мэллоуэна. Молодой ученый старался быть вежливым и услужливым с немолодой (старше его на 15 лет) леди, но очень скоро влюбился в нее и сделал предложение.

На этот раз увлечения супругов совпадали. Макс с уважением и интересом относился к книгам Агаты, а она научилась правильно фотографировать археологические раскопки и стала ездить с мужем в экспедиции. Макс считал жену маленькой девочкой, о которой надо постоянно заботиться, Агата же говорила: «Мне несказанно повезло, что стала женой археолога, ведь чем старше я становлюсь, тем больший интерес представляю для него». С Максом писательница прожила 45 лет.

Издав уже немало своих книг, в официальных документах в графе «род деятельности» Агата Кристи писала «домохозяйка». Работала урывками, в перерывах между домашними делами, устраиваясь то за кухонным столом, то в спальне. «Сюжеты своих детективных романов я нахожу за мытьем посуды. Это такое дурацкое занятие, что поневоле приходит мысль об убийстве», — говорила писательница.

«Прежде писать книги было увлекательно — отчасти потому, что настоящей писательницей я себя не ощущала, и каждый раз удивлялась тому, что оказалась способной написать книгу, которую опубликовали. Теперь же писание книг стало рутинным процессом, моей работой», — признавалась Агата Кристи. Главным героем ее 33 романов, 54 рассказов и 1 пьесы был бельгийский детектив Эркюль Пуаро. И хотя за долгие годы творчества он очень надоел, королева детектива жаловалась, что не может расстаться с Пуаро, поскольку его обожают читатели. А вот другую свою героиню — Мисс Марпл — любила и уважала.

Читая книги Агаты Кристи, очень сложно определить, кто из персонажей будет убийцей. Знакомый писательницы Браян Алдисс рассказывал: «Она дописывала книгу до последней главы, потом выбирала самого маловероятного из подозреваемых и, возвращаясь к началу, переделывала некоторые моменты, чтобы подставить его».

Произведения Агаты Кристи стали одними из самых публикуемых за всю историю человечества, уступая только «Библии» и Уильяму Шекспиру. Книги изданы тиражом свыше 4 миллиардов экземпляров и переведены более чем на 100 языков мира. Она написала более 60 детективных и 6 психологических романов (под псевдонимом Мэри Уэстмакотт) и 19 сборников рассказов. В театрах Лондона шли 16 ее пьес. «Мышеловка» впервые была поставлена в 1952 году и до сих пор непрерывно идет — это рекорд театральных постановок одного произведения.

Последней изданной при жизни Агаты Кристи книгой была «Занавес». Она словно чувствовала, что это реквием и долго не публиковала это произведение, в котором Эркюль Пуаро погибает. Знаменитая писательница ушла из жизни в возрасте 85 лет — 12 января 1976 года. «Спасибо тебе, Господи, за мою хорошую жизнь и за всю ту любовь, которая была мне дарована», — написала королева детектива незадолго до смерти.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, каким был знаменитый «Восточный экспресс», запечатленный на страницах одного из лучших романов Агаты Кристи «Убийство в «Восточном экспрессе».



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