В Виннице нашли массовое захоронение бойцов Украинской галицкой армии (фото)

В Виннице в ходе раскопок найдены останки более, чем 20 бойцов Украинской галицкой армии, сражавшихся в составе войск УНР против большевицких и белогвардейских оккупантов. Как считают исследователи, эти воины умерли в конце 1919 года во время сильнейшей эпидемии тифа, поразившей войска УНР. По имеющимся в распоряжении историков данным, в конце осени 1919-го тиф вывел из строя около 90% личного состава Украинской галицкой армии.

- Еще в 2012 году в областном архиве было найдено обращение руководителя корпуса армии УНР Колодия в городскую управу с просьбой выделить земельный участок под военное кладбище, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель коммунального предприятия «Центр истории Винницы» Александр Федоришин. — Этот документ снабжен картой и датируется январем 1919 года. Я специализируюсь на изучении истории армии УНР. В воспоминаниях старшин (офицеров) и бойцов галицкой армии содержатся сведения о местонахождении этого кладбища. Мы с коллегами провели топографическую привязку имеющихся данных и определили, где, скорее всего, находилось военное захоронение. Удалось договориться с сотрудниками мемориально-поискового центра «Доля» о том, чтобы они выполнили раскопки. Раскопки ведутся уже три дня и продлятся до конца нынешней недели На данный момент обнаружены останки более 20 человек.

— Какие из найденных предметов свидетельствуют о том, что это действительно бойцы Украинской галицкой армии?

— В данном случае это доказывают не вещи, а то, что тела похоронены без одежды — согласно санитарным нормам, во время эпидемии тифа в таком виде хоронили умерших от этой болезни. Часть найденных погребений одиночные, часть — братские могилы. Имеющиеся данные позволяют предположить, что это останки воинов-галичан, умерших от тифа в период осени 1919-го и зимы 1920 годов.

— Но от тифа умирали и гражданские люди?

— Гражданских хоронили на кладбищах, местонахождение которых нам известно.

— На обнаруженных останках есть армейские жетоны?

— Нет, ведь в армии УНР жетоны не выдавали. Но они были в австро-венгерской армии, в рядах которой сражались галичане, и в российской императорской — в ней в годы Первой мировой войны служили многие бойцы из Надднепрянской Украины. Поэтому не исключено, что в ходе последующих раскопок жетоны обнаружим.

— Что сейчас находится на месте погребения украинских бойцов?

— Пустырь. Но он не бесхозный — принадлежит управление капитального строительства командования Воздушным силам ВСУ. Мы предполагаем, что территория военного кладбища времен УНР этим участком не ограничивается — оно может продолжаться за оградой соседнего завода N 45.

Есть основания предполагать, что это самое большое военное кладбище времен УНР.

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