Петлюра в кратчайшие сроки создал боеспособную армию, чтобы сохранить независимость Украины

История современности

— Симон Петлюра родился ровно 140 лет назад, 22 мая 1879 года, в Полтаве. Он был третьим сыном в семье владельца небольшого бизнеса — его отец занимался извозом, имел несколько экипажей, — говорит доцент исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко кандидат исторических наук Андрей Руккас. — Петлюра-старший вырастил с женой Ольгой Алексеевной четырех сыновей и пятерых дочерей. Детей воспитали в вере в Бога. В 16 лет Симон поступил в Полтавскую духовную семинарию. После шести лет учебы его исключили за то, что он был в числе организаторов музыкального вечера, на котором исполнялись украинские песни (вечер посвящался композитору Николаю Лысенко). Это было в 1901 году. В те времена в Российской империи действовал запрет на публичное использование украинского языка. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в январе 2019 года в Киеве открыли мемориальный барельеф одному из лидеров УНР Симону Петлюре, а в Национальном музее истории Украины прошла выставка «Лицарям Української Народної Республіки присвячується».

«Петлюру обвиняли в том, что он ссорит Украину с большевистской Россией»

— После исключения из семинарии Петлюра все же намеревался экстерном сдать экзамены, а затем поступить в Киевский университет, однако благим намерениям помешало вольнодумство Симона, — продолжает кандидат исторических наук Андрей Руккас. — Тут нужно сказать, что в юные годы Петлюра увлекся патриотическими и модными тогда революционными идеями, еще будучи семинаристом, вступил в подпольную Революционную украинскую партию.

В 1902 году вся Полтава говорила о «бунте» в семинарии: учащиеся подписали петицию с требованиями отменить институт кураторов-надзирателей, ввести преподавание некоторых дисциплин на украинском языке. Семинаристы проявляли неповиновение начальству, бойкотировали лекции нелюбимых преподавателей. Власти в ответ выгнали около полусотни учеников. К организации «бунта» был причастен Петлюра. Чтобы полиция не добралась до него, Симон спешно уехал на Кубань. Там он нашел работу и стал писать статьи для журнала, который в Галичине редактировал будущий глава Центральной Рады историк Михаил Грушевский.

Через некоторое время местная полиция разобралась, что Петлюра — человек, улизнувший от их полтавских коллег, и взяла его под арест. За решеткой он пробыл недолго — удалось добиться освобождения под денежный залог, который внес отец. Не дожидаясь дальнейших неприятностей, молодой человек под вымышленными именем и фамилией Святослав Тагон с помощью товарищей нелегально перешел границу, поселился в Галичине, входившей тогда в состав Австро-Венгрии.

— Он прожил там до свержения самодержавия в Российской империи?

— Нет, смог вернуться уже в начале 1906 года — помогла революция, вспыхнувшая в 1905-м. Она заставила царя Николая I даровать своим манифестом гражданские свободы и объявить политическую амнистию. После этого деятельность, за которую полиция преследовала Петлюру, стала разрешенной, и он смог жить в Российской империи легально, работал журналистом. Когда в августе 1914 года началась Первая мировая война, Петлюра был редактором журнала «Украинская жизнь», выходившего в Москве.

— Симону тогда было 35 лет. Он к тому времени уже был женат?

— Да, женился в 1910 году на Ольге Бельской. Она родом из Полтавской губернии, дочь сельского учителя. В юности Ольга приехала в Киев поступать на Высшие женские курсы. Однако денег на жизнь не хватало, поэтому ей пришлось устроиться на работу в частную гимназию. С Петлюрой Ольга познакомилась в Киеве в 1908 году. У них завязались романтические отношения, и через два года они обвенчались. В 1911 году родилась их единственная дочь Леся. Молодая семья жила в Санкт-Петербурге, затем в Москве, активно участвовала в жизни украинской диаспоры.

Жена Петлюры Ольга и дочь Леся

— Когда началась война, Петлюру призвали в армию?

— Да, но не сразу, а в 1915 году. Ему выпало служить медбратом в санитарном поезде, перевозившем раненых. Вскоре влиятельные знакомые поспособствовали, чтобы Симона демобилизовали. И тогда он поступил на службу во Всероссийский союз земств и городов (сокращенное название Земгор). Это была общественная организация, созданная местными органами самоуправления для помощи фронту, раненым, беженцам. Ее можно сравнить с современным волонтерским движением. Сотрудники Земгора носили форму, похожую на военную. Поэтому фронтовики в шутку называли их «земгусарами». Петлюра был уполномоченным Земгора на Западном фронте.

— В 1917 году после падения самодержавия в Российской империи в Украине началась национальная революция. Как получилось, что Петлюра стал одним из ее лидеров?

— Он был в числе инициаторов созыва в апреле съезда военных-украинцев Западного фронта в Минске. Там Симона избрали делегатом Всеукраинского военного съезда, на который в мае съехались в Киев представители со всех фронтов. Первый идеолог украинского национализма адвокат Михаил Михновский, имевший значительное влияние среди офицеров-украинцев, добивался незамедлительного провозглашения полной независимости Украины. Против этой идеи был лидер созданной к тому времени Центральной Рады историк Михаил Грушевский и его соратники. Они отдавали себе отчет в том, что правительство в Петрограде оставалось достаточно сильным, чтобы задушить национальное возрождение в Украине. Нельзя было давать повод сделать это. Грушевский считал, что нужно добиваться автономии. Чья точка зрения победит, во многом зависело от военного съезда. Грушевский, хорошо знавший Петлюру, решил использовать его как противовес Михновскому. В результате в последний день работы съезда, 22 мая, Петлюру избрали председателем Украинского генерального военного комитета (общественной организации). Кстати, долгое время этот день считался праздничным: в 1920—1930 годы в эмигрантских кругах его отмечали как День украинской армии.

В июне 1917 года было создано правительство Украины — Генеральный секретариат. Петлюра получил в нем министерский пост — стал генеральным секретарем военных дел. К сожалению, Временное правительство в Петрограде не разрешило Украине иметь своего военного министра. Но Петлюра и не думал сдаваться — он продолжил фактически на общественных началах заниматься украинизацией частей бывшей императорской армии.

— Где он жил после переезда в Киев?

— Снимал номер в гостинице «Прага». Она находится на улице Владимирской напротив здания СБУ. К сожалению, отель сейчас не работает — там много лет назад начали ремонт, и, похоже, завершится он не скоро. На стенах здания пока нет мемориального знака, извещающего о том, что в 1917—1918 годах там жил Симон Петлюра с семьей.

— Когда осенью 1917 года большевики совершили государственный переворот в Петрограде, Петлюра вернулся в украинское правительство?

— Да. Причем ему тогда удалось с помощью имеющихся в его распоряжении воинских частей успешно сорвать все три (в ноябре, декабре и январе) попытки большевиков силой захватить власть в Киеве. Однако куда большая опасность надвигалась из России — в конце декабря 1917 года правительство Ленина объявило УНР войну, российская армия под командованием украинофоба Михаила Муравьева вторглась в Украину.

— Сколько войск имел в своем распоряжении Петлюра, чтобы противостоять врагу?

— Немного — несколько тысяч бойцов. Как только свергнувшие Временное правительство большевики выступили с лозунгом «Мир — народам, земля — крестьянам», солдаты стали массово самовольно уезжать домой. Так поступали и бойцы украинизированных частей.

Но это только полбеды. Влиятельные деятели УНР обвиняли Петлюру в том, что он, пытаясь создать регулярную украинскую армию, ссорит Украину с большевистской Россией. Логика такая: и в Киеве, и в Петрограде у власти социалисты. Неужели они не могут договориться между собой? Такую нелепую точку зрения отстаивал, например, один из лидеров УНР Владимир Винниченко.

«При гетмане Скоропадском Симон четыре месяца просидел в Лукьяновской тюрьме»

— В результате интриг Петлюра в конце декабря 1917 года был вынужден уйти в отставку с поста генерального секретаря военных дел, — продолжает Андрей Руккас. — Но и на этот раз от дел не отошел: возглавил Гайдамацкий кош Слободской Украины. Его бойцы сражались с войском Муравьева. В январе 1918 года благодаря гайдамакам удалось подавить крупное восстание, организованное большевиками на заводе «Арсенал» в Киеве. В начале февраля (по новому стилю) армия Муравьева осадила Киев. В результате руководство УНР и украинские войска были вынуждены покинуть столицу. Петлюра отступил вместе с гайдамаками.

— Жена с дочкой эвакуировались?

— Ольга, чтобы не обременять мужа, осталась с дочкой в Киеве. Под властью большевиков город прожил несколько ужасных недель: «красные» расстреляли около пяти тысяч мирных жителей — бывших офицеров, «буржуев», людей, у которых находили удостоверения граждан УНР. Ольга съехала с дочкой из гостиницы «Прага», жила под чужой фамилией.

Подписав с УНР Брестский мир, Германия и Австро-Венгрия помогли освободить Украину от российских большевистских войск. Уже 1 марта Киев был освобожден. Но Петлюру ждали очередные неприятности — «доброжелатели» в правительстве обвинили его в намерении захватить власть, под этим предлогом отстранили от командования Гайдамацким кошем. Симон нашел себе мирную работу — земское движение.

— В конце апреля 1918 года к власти пришел генерал Павел Скоропадский. Какие у него сложились отношения с Петлюрой?

— Скоропадский посадил Симона в Лукьяновскую тюрьму. Ведь Петлюра выступал против гетманской власти и при этом был человеком очень влиятельным благодаря своему посту председателя Всеукраинского союза земств. Заметьте, что ни одного другого социалиста Скоропадский не посадил.

Андрей Руккас: «Петлюра был до мозга костей законником». Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Как долго Симон провел в заключении?

— Около четырех месяцев. За узника вступились депутаты-социалисты парламента Германии. Они попросили кайзера повлиять на Скоропадского. Закончилось тем, что Петлюру выпустили под честное слово прекратить борьбу с правящим режимом.

— Он сдержал это обещание?

— Нет, сразу же включился в подготовку антигетманского восстания, которое завершилось отречением Скоропадского от власти. Петлюра вошел в состав Директории (высшего коалиционного органа власти) возрожденной УНР и возглавил войска. А председателем Директории стал недоброжелатель Симона Владимир Винниченко.

Как раз в то время, воспользовавшись поражением Германии и Австро-Венгрии в войне (они были гарантами безопасности Украины), большевистская Россия вновь направила свои армии на захват УНР.

— На этот раз Украина располагала достаточными силами для отражения агрессии?

— К сожалению, нет. Получилось, так: в конце ноября — в декабре 1918 года свергать власть Скоропадского собралось войско численностью примерно 100 тысяч человек. Но это были в основном повстанческие отряды, лидеров которых объединяло одно — нелюбовь к гетману за то, что тот вернул земли помещикам.

Петлюре нужно было создавать регулярную армию и одновременно вести войну с превосходившими силами противника. Неудивительно, что вновь не удалось удержать Киев, пришлось отступать. Закрепиться получилось на Подолье.

В начале второй российско-украинской войны был шанс освободить Украину с помощью Франции, высадившей на юге страны свои войска. Париж заявил, что готов помочь УНР, но при выполнении ряда условий.

— Каких именно?

— Чтобы в Директории не было ни одного министра-социалиста, армию и финансы следовало передать под контроль Франции, прекратить преследование деятелей времен Скоропадского. Безусловно, это кабальные условия. Их выполнение означало бы частичную потерю суверенитета. Но помощь Франции давала реальный шанс сохранить страну и впоследствии восстановить ее полную независимость. Директории требовалось быстро принять решение. К огромному сожалению, этого не сделали. Глава государства Винниченко заявил, что не может поступиться принципами, подал в отставку и уехал в Европу.

— Винниченко на посту председателя Директории сменил Петлюра?

— Вначале он стал исполняющим обязанности. Петлюра написал заявление о выходе из социал-демократической партии, его примеру последовали министры. Но эти меры запоздали. Не вдаваясь в подробности, скажу, что ситуация к тому времени изменилась: страны Антанты приняли решение не ввязываться в войну в Украине. Вскоре французы отозвали экспедиционный корпус. УНР осталась один на один с «красными» и польской армией, воевавшей с Галицкой армией за западноукраинские земли.

У Петлюры получилось в кратчайшие сроки создать боеспособную армию. Уже в марте она провела первое успешное контрнаступление. В мае Петлюру утвердили в должности главы державы. Летом украинские дивизии добились ощутимых успехов — 31 августа они смогли освободить Киев. К сожалению, в этот же день в город вошли белогвардейцы генерала Деникина. Чтобы избежать конфронтации с ними, украинское командование отдало приказ оставить столицу.

— Симон Петлюра не был военным. Как ему удавалось успешно командовать армиями?

— Он ими и не командовал, а управлял как политик — головной атаман. Украинские генералы писали в воспоминаниях: когда они докладывали обстановку и рассказывали о планах конкретных боевых операций, Петлюра внимательно выслушивал, но потом говорил: «Вы профессионалы, вам виднее, как поступать. Я вам доверяю». Петлюра принимал стратегические решения, а армией командовали военные.

После успехов лета 1919 года армия УНР пережила трагедию. Положение, в котором к концу осени оказались украинские войска, принято называть «Треугольником смерти». Им пришлось сражаться одновременно с тремя вражескими армиями — «красной», «белой» и польской. И это в условиях сильной нехватки боеприпасов, обмундирования, лекарств и жесточайшей эпидемии тифа.

Эти события заставили Петлюру принять тяжелое решение — уступить Польше Западную Украину в обмен на помощь в войне, что давало шанс сохранить Украинское государство. Весной 1920 года начался поход объединенных украинско-польских сил на большевиков, и удалось освободить Киев. Но все закончилось плохо: «красные» перешли в контрнаступление, дошли едва ли не до Варшавы. Польшу от российского порабощения спасла Варшавская битва, произошедшая в августе 1920 года. Весомый вклад в победу в том сражении внесли войска УНР. Вскоре после этого украинские войска освободили значительную часть Подолья. Но в конце ноября 1920 года были вынуждены отступить за Збруч, в Галичину, которая тогда контролировалась поляками. Так бойцы армии УНР оказались в Польше в лагерях для интернированных.

— Петлюра тоже там остался?

— Да, до тех пор, пока у власти были симпатизировавшие ему политики. В 1923 году в результате первых после восстановления независимости Польши парламентских выборов к власти пришли силы, занимавшие жесткую позицию по отношению к украинскому вопросу. К тому же по Рижскому мирному договору Польша взяла на себя обязательства не предоставлять убежище определенной категории лиц, к числу которых принадлежал Петлюра. Ему дали понять, что следует покинуть страну. Он уехал в Австрию, потом — в Венгрию, затем жил еще в нескольких странах. Осенью 1924 года поселился в Париже. Вскоре туда к нему из Праги приехали жена и дочь.

— За какие средства жила семья?

— Правительству УНР удалось эвакуировать в Европу небольшую часть золотовалютного запаса. К тому же оставались средства на европейских счетах УНР, ликвидировалось имущество украинских дипломатических учреждений за границей. Деньги тратились на материальную поддержку бойцов армии и учреждений УНР. Что-то получал и Петлюра. Жил он очень скромно: снимал двухкомнатный номер в дешевой гостинице, питался в недорогом кафе. Самой большой статьей его расходов были сигареты. Есть основания предположить, что в конце 1925 — начале 1926 годов он получил материальную помощь то ли от польской разведки, то ли от лидера Польши маршала Пилсудского. Петлюра тогда начал выпускать еженедельник «Тризуб».

Жена Ольга зарабатывала вышиванием. За счет этого оплачивали учебу дочери в частной школе. Леся писала стихи, увлекалась рисованием, хорошо училась.

К сожалению, счастье длилось недолго — 25 мая 1926 года украинский анархист Самуил Шварцбард застрелил Петлюру. С места преступления убийца не скрылся, сдался полиции. Заявил, что отомстил Петлюре за еврейские погромы.

Симон Петлюра тратил на себя минимум средств. Самой большой статьей его расходов была покупка сигарет

— Обвинения Петлюры в организации погромов имеют основания?

— Однозначно нет. Петлюра всеми силами боролся с погромами, и ему удалось их прекратить. После того как в декабре 1918 года многочисленные повстанческие отряды помогли Директории свергнуть власть гетмана Скоропадского, командиры этих вооруженных формирований не хотели подчиняться центральной власти. Они стремились удерживать контроль над подвластными им территориями и обогащаться. Вот тогда и начались еврейские погромы. По мере того как руководству УНР удавалось установить дисциплину в войске, формировать из имеющихся сил регулярную армию, волна погромов шла на убыль. Почти все они произошли в первой половине 1919 года. Впоследствии погромы на подконтрольной УНР территории носили единичный характер, поскольку Петлюре и его соратникам удалось навести порядок в войсках.

В значительной мере этому способствовало то, что, став в мае 1919 года полноправным главой УНР, Петлюра ввел в армии институт государственных инспекторов. Они находились в воинских подразделениях, отвечали непосредственно перед правительством за моральное состояние бойцов, их поступки. Инспекторы были наделены чрезвычайными полномочиями.

Расследование фактов погромов и наказание виновных осуществлялось исключительно в правовом поле — Петлюра был до мозга костей законником. Назначались комиссии по расследованию. Участников погромов судили, некоторых расстреляли. Комиссия также выясняла, какой ущерб причинен пострадавшим. Государство выплачивало им компенсации.

Важно сказать, что массовые погромы устраивали не только украинские войска, но и «красные» (об этом рассказал участник тех событий писатель Исаак Бабель в своем романе «Конармия»), «белые», польская армия. Самые жестокие и кровавые расправы над еврейскими поселениями учиняли белогвардейцы Деникина.

— Какое наказание понес убийца Петлюры?

— Шварцбарда оправдали. Советские спецслужбы сумели сделать так, чтобы общественными защитниками убийцы стали многие известные авторитетные люди, как, например, писатель Ромен Роллан и даже гениальный физик Альберт Энштейн. Руководство СССР поставило перед своей разведкой задачу не просто физически уничтожить лидера УНР, а дискредитировать идею независимости Украины, которая в то время персонализировалась с личностью Петлюры. Ради этого и был устроен громкий судебный процесс над Шварцбардом.

— Как сложилась судьба вдовы и дочери Петлюры?

— Лесе было 15 лет, когда убили отца. Обрушившееся на девочку горе подорвало ее здоровье: она заболела туберкулезом и умерла молодой — в 30 лет. А ее мама Ольга из-за переживаний почти утратила слух.

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