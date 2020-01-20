История современности

Война против УНР едва не обернулась для белогвардейцев разгромом: как это было

По мнению многих историков, Красной армии удалось в 1919—1920 годах оккупировать Украину и победить своих противников в России в значительной мере из-за неспособности антибольшевистских сил договориться между собой. Командующий белыми армиями Антон Деникин не просто отклонил предложение руководителей Украинской Народной Республики о военном сотрудничестве против красных, но и развязал боевые действия против УНР. — Эта война с белыми стала одной из самых трагических страниц в истории украинской национально-освободительной борьбы, — говорит старший научный сотрудник Института украинской археографии и источниковедения имени М. Грушевского НАНУ кандидат исторических наук Михаил Ковальчук. Читайте также: Украина в «треугольнике смерти»: как 100 лет назад провозгласили «Акт злуки»

«Деникин отклонял любые предложения о сотрудничестве с армией УНР»

— Война между УНР и «белой» Россией вспыхнула осенью 1919 года, после того, как украинские войска освободили Правобережье Украины от большевиков, — продолжает Михаил Ковальчук. — Тут следует сказать, что три месяца до этого армия УНР находилась на грани катастрофы — под ее контролем оставались лишь несколько уездов на Волыни. В этой ситуации украинские войска сумели сделать, казалось бы, невозможное — развернуть успешное контрнаступление и отвоевать у красных значительные территории Правобережья Украины. Существенную роль в этом сыграла поддержка Украинской галицкой армии (УГА), вынужденной отступить на территорию УНР после захвата поляками Западной Украины. Вместе украинские армии достигли значительных успехов и в конце августа 1919 года вступили в освобожденный от красных Киев. Но в то время, когда украинские войска громили большевиков на Правобережье, на левом берегу Днепра успешно продвигались вперед белогвардейцы.

— Действия украинской и белой армий против большевиков были согласованными?

— Нет. Белые заняли значительную часть Украины и южной России, осуществляя общее наступление против красных. Достигнутые успехи позволили главнокомандующему белыми армиями на юге России Антону Деникину начать осенью 1919 года наступление на Москву. Крах коммунистического режима казался близким. Но при этом Деникин отклонял любые предложения о военном сотрудничестве с УНР. Он заявил, что украинская армия может либо сложить оружие и разойтись по домам, либо присоединиться к белым, чтобы под его командованием сражаться с большевиками.

— Белые соглашались признать независимость Украины?

— Деникин и слышать не желал о независимом украинском государстве, считая Украину лишь частью России. Такой же линии придерживались и остальные лидеры белого движения. Правда, не все из них спешили вступать в конфликт с украинцами до окончательной победы над большевиками. Так, адмирал Александр Колчак, организатор белого движения в Сибири и формальный правитель «белой» России, советовал Деникину временно считаться с фактической независимостью Украины и воздержаться от открытого столкновения с УНР. Деникин решил не прислушиваться к его рекомендациям.

— Правительство УНР не шло на уступки в вопросе государственной независимости Украины?

— Категорически нет. Правда, у диктатора Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР) Евгения Петрушевича была своя позиция на этот счет. Считая Деникина без пяти минут победителем в российской гражданской войне, Петрушевич был готов идти на компромиссы с белым генералом, за спиной которого стояли государства Антанты. Диктатор ЗУНР надеялся, что таким образом можно заручиться поддержкой Запада в вопросе освобождения Галичины от польской оккупации.

— Государства Антанты стремились к тому, чтобы украинская сторона и белогвардейцы достигли компромисса?

— Поддержав белых, западные государства проигнорировали право украинцев на создание собственного государства. Например, госсекретарь США Роберт Лангсинг советовал лидерам УНР договориться с Деникиным. Французский министр иностранных дел Стефан Пишон открыто заявил, что Франция желает возрождения сильной России. Впрочем, позиция некоторых государственных деятелей была более осторожной. Так, военный министр Великобритании Уинстон Черчилль советовал Деникину избегать войны с УНР, пока не разгромлены большевики. Черчилль считал, что от конфликта белых с Украиной выиграют только большевики. Но российский генерал остался глух к подобным аргументам.

— Какую линию поведения избрало руководство УНР по отношению к деникинским войскам?

— Накануне освобождения Киева штаб Петлюры приказал войскам всячески избегать вооруженных столкновений с белыми. Очевидно, Петлюра учитывал нежелание Петрушевича конфликтовать с Деникиным. Не исключено, что таким образом он также надеялся продемонстрировать лидерам Антанты миролюбие украинского государства. В общем, уповали на то, что если просто не стрелять в белых, то и конфликта удастся избежать. Фактически же войска так и не получили четких инструкций, как им действовать, если деникинцы проявят враждебность.

«Черные запорожцы сорвали российский флаг и проехали по нему на лошадях»

— Где встретились армии УНР и белых? Чем это обернулось?

— Украинские войска столкнулись с деникинцами на следующий день после занятия Киева, 31 августа 1919 года. Деникинцы тогда начали просачиваться в город с левого берега Днепра. Поскольку украинским солдатам было запрещено открывать огонь, многих из них беспрепятственно разоружили белые. В центре города, на Думской площади (современный майдан Незалежности), рядом с украинским знаменем вывесили российский триколор. У многих киевлян это вызвало противоречивую реакцию. Закончилось тем, что украинские кавалеристы из полка Черных запорожцев сорвали российский флаг, что моментально привело к вооруженной стычке. Пытаясь любой ценой избежать конфронтации с белыми, украинский генерал Антон Кравс приказал своим войскам оставить Киев. В памяти многих украинских офицеров и солдат эти события остались Киевской катастрофой.

— Принес ли результаты такой жест «доброй воли» с украинской стороны?

— Белые увидели в киевских событиях исключительно проявление слабости УНР. Уже через несколько дней Деникин приказал своим войскам готовиться к наступлению на Правобережье Украины. Фактически это был приказ о войне против УНР. Открытие боевых действий пришлось отсрочить лишь для того, чтобы покончить с повстанческими отрядами Нестора Махно, отступившими во время деникинского наступления из Приазовья на правый берег Днепра. Как только через несколько недель белые сочли эту задачу более-менее выполненной, началась полномасштабная война между УНР и деникинскими войсками.

— Отрезвила ли Киевская катастрофа украинских политиков? Сумели ли подготовиться Петлюра и Петрушевич к войне с белыми?

— Правительство УНР некоторое время после киевских событий продолжало держаться нейтрально по отношению к Деникину. Стоит отметить, что в это время силы белых на некоторых участках фронта были незначительными. Например, Одесский район от войск УНР вначале прикрывал совсем небольшой воинский контингент — менее тысячи бойцов. Украинские солдаты имели превосходные шансы разбить противника, если бы командование решилось начать наступление. Но вместо этого Петлюра и другие руководители УНР тянули время в тщетной надежде на помощь Антанты в дипломатическом урегулировании конфликта. Однако уже в середине сентября 1919 года окончательно выяснилось, что никакого компромисса с белыми не предвидится. К этому времени деникинцы уже закончили подготовку войск для операций против армии УНР. Силы противников были примерно равны — около 11—12 тысяч штыков у каждой из сторон. Галицкая армия по распоряжению Петрушевича оставалась в стороне от конфликта, поскольку диктатор ЗУНР до последнего не терял надежды на соглашение с Деникиным.

Михаил Ковальчук: «Силы у армии УНР и белогвардейцев были примерно равны: около 11—12 тысяч штыков». Фото makvisti.com

— Как же развивались боевые действия?

— Столкновения между подразделениями УНР и белыми частями начались в середине сентября 1919 года. Вначале украинское командование избрало стратегию пассивного бездействия, что позволило противнику перехватить инициативу и нанести войскам УНР ряд поражений. Самые упорные и кровопролитные бои развернулись на территории современной Винницкой области.

— Армия УНР имела шансы победить деникинцев?

— Да. В октябре 1919 года армия УНР сумела нанести белым ряд серьезных поражений и захватить переправы через речку Буг. Генерал Яков Слащев, командующий группировкой белых на украинском фронте, написал в мемуарах, что успехи украинских войск угрожали его войскам полным разгромом. Поскольку у Деникина практически не было резервов, разгром группы Слащева неизбежно означал потерю белыми Центральной Украины. Украинские войска были близки к победе над деникинцами. Но, по словам Слащева, от поражения белых спасла нерешительность украинского командования, не верящего в собственный успех. В ходе ожесточенных боев белые сумели переломить ситуацию в свою пользу. Одна из причин этого состояла в том, что Галицкая армия включалась в бои слишком медленно. Диктатор ЗУНР Петрушевич вначале разрешил использовать против белых только один корпус УГА. Через некоторое время — второй… В результате эта подмога не успевала прийти вовремя. Впрочем, война с белыми обнажила и другую колоссальную проблему армии УНР — катастрофическую нехватку патриотически настроенных офицеров.

— Как повлияла нехватка военных кадров на ход боевых действий?

— Для многих офицеров бывшей российской армии, волей судьбы после распада царской империи оказавшихся на украинской военной службе, идея независимости Украины так и осталась чуждой. Поэтому, когда дело дошло до войны с белыми, некоторые представители армейского командования фактически самоустранились от своих обязанностей или подали в отставку. Есть свидетельства, что начальник Генерального штаба армии УНР Александр Шайбле возглавлял тайную офицерскую организацию, которая передавала сведения деникинцам (этот факт подтверждают белогвардейские источники). Очевидно, имел место и сознательный саботаж. Так, военная разведка армии УНР постоянно и многократно переоценивала силы белогвардейцев, порой даже в 10—20 раз! Нет нужды говорить, что подобные сведения вводили в заблуждение командиров армии УНР, мешали им действовать наступательно.

— Деникинская разведка сработала в этой войне лучше, чем украинская?

— Да, главным образом за счет сведений, полученных от офицеров-перебежчиков. Многие офицеры бывшей царской армии переходили из армии УНР на сторону противника. В частности, в одном из полков к белым перебежали 12 из 16 офицеров. Среди перебежчиков были и старшие военачальники, например, начальник дивизии армии УНР и начальник оперативного отдела штаба корпуса Галицкой армии.

Нехватка оружия, боеприпасов и прочего военного имущества также ударила по боеспособности украинской армии. Например, в разгар ожесточенных боев два полка 6-й Запорожской дивизии оказались совсем без патронов. Катастрофические последствия имела и нехватка зимней одежды, особенно когда в конце октября 1919 года начались холода. По данным интендантской службы, около 70 процентов бойцов не имели сапог. В этих условиях разразилась сильнейшая эпидемия тифа, которая в течение короткого времени приобрела катастрофические масштабы. А медикаментов почти не было. Все это в конечном итоге и стало последней каплей, подтолкнувшей командование Галицкой армии в ноябре 1919 года к отказу от борьбы и переходу на сторону белых.

На этом снимке бойцы армии УНР отлично экипированы. Но к осени 1919 года примерно у 70 процентов бойцов не было даже сапог

— Как именно произошел переход Галицкой армии на сторону Деникина?

— Под видом переговоров об обмене пленными главнокомандующий Галицкой армией генерал Мирон Тарнавский договорился с белыми о переходе всей армии на сторону Деникина. Это было сделано без ведома Петлюры или Петрушевича. Последний аннулировал достигнутое соглашение, едва узнав о его существовании, а также сместил своевольного генерала с должности. Но не прошло и двух недель, как преемник Тарнавского подписал с белыми аналогичный договор — теперь уже с разрешения Петрушевича. Галицкая армия перестала подчиняться Петлюре и стала частью белогвардейских вооруженных сил. После этого армия УНР уже не могла самостоятельно продолжать борьбу.

Последние бои с белыми украинские части провели в конце января 1920 года. После этого войска УНР столкнулись со своим старым врагом — Красной армией, продвигавшейся в глубь Украины вслед за отступающими деникинцами. Несмотря на суровые испытания и понесенные жертвы, вооруженная борьба за украинские земли была еще далека от завершения.

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