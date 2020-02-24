Когда армия УНР отправилась в Первый зимний поход, половина личного состава была больна тифом

История современности

Первый зимний поход является одной из крупнейших и победоносных операций армии Украинской Народной Республики. Это был рейд по тылам вначале Белой, а затем Красной армий, продолжавшийся полгода. За это время украинские дивизии прошли с боями 2,5 тысячи километров, освободили Херсон, Умань, Черкассы, Канев, Вознесенск и многие другие города. Читайте также: Война против УНР едва не обернулась для белогвардейцев разгромом: как это было

«Атаман Волох и его люди захватили государственную казну УНР и перешли на сторону большевиков»

— Этот поход позволил сохранить украинскую армию, ведь к началу зимы 1919—1920 годов она оказалась в трудном положении — зажата в «треугольнике смерти» на небольшой территории между городами Любар, Шепетовка и Мирополь (находятся на границе нынешних Житомирской и Хмельницкой областей), — говорит заведующий отделом Института истории Украины НАНУ доктор исторических наук Владислав Верстюк. — С севера со стороны Житомира находились красные, с юга — белогвардейцы, с запада — армия Польши. Войска УНР были тогда в отчаянном положении: в ее рядах свирепствовала жесточайшая эпидемия тифа, а медикаментов не было. Вышло так, что Великобритания и Франция, победители в Первой мировой войне, бойкотировали продажу для украинской армии не только оружия и боеприпасов, но и лекарств. Так что лечить заболевших было нечем. К тому же отсутствовали стационарные госпитали, их приходилось организовывать, где придется — нередко в полуразрушенных общественных зданиях. Осенью 1919 года, до начала эпидемии, войска УНР успешно противостояли своему основному на тот период противнику — Добровольческой армии генерала Антона Деникина. Тиф склонил чашу весов в пользу белогвардейцев. Эта смертельно опасная болезнь, безусловно, не обошла и ряды деникинцев, но страны Антанты поставляли им лекарства. Кстати, лидер УНР Симон Петлюра отправлял письма в американское представительство Красного Креста в Бухаресте, умоляя помочь спасти молодых украинских парней. Но ему отвечали, что им прежде всего нужно обеспечивать медикаментами Белую армию.

Тиф стал одной из причин того, что имевшая автономный статус Украинская Галицкая армия в ноябре подписала перемирие с деникинцами, тем самым еще больше ослабив вооруженные силы УНР. Усугубил ситуацию и бунт атамана Волоха: на совещании высшего командования с руководством УНР он обрушился с критикой на Симона Петлюру и призвал перейти на сторону красных. Понятно, что это предложение было отвергнуто — какое могло быть сотрудничество с врагами украинской государственности. Не получив поддержки, атаман Волох с частью своих гайдамаков через несколько дней выступил с красными знаменами, покинув украинские войска, и прихватил с собой государственную казну УНР. У армии оставалось два реальных выхода из «треугольника смерти»: сдаться полякам или отправиться в партизанский рейд по тылам белогвардейцев.

— Кто предложил идею рейда?

— Генерал-полковник Михаил Омельянович-Павленко. Он родился в Грузии — в Тифлисе. Его отец был генералом царской армии, а дед — сотником Задунайского украинского казачества. Михаил по примеру отца стал кадровым офицером, участвовал в японской и Первой мировой войнах. В 1917 году был задействован в украинизации подразделений российской армии. В 1918-м занимался созданием украинской армии. Свои мемуары написал в эмиграции на украинском языке, которым к тому времени хорошо овладел. В этой книге он подробно описал, как принималось решение о партизанском рейде по тылам противника: в первые дни зимы в селе Новая Чертория, что возле городка Любар (нынешняя Житомирская область) прошло несколько совещаний командования армией, руководства УНР и представителей политических партий. Кстати, Омельянович-Павленко в своих мемуарах написал, что эпидемия тифа нанесла урон даже командованию: в совещаниях не смогли участвовать трое полковников, в том числе Омельянович-Павленко-младший, — они находились в госпитале. А главнокомандующий Василий Тютюнник и начальник его штаба присутствовали с симптомами тифа.

Идею партизанского рейда по тылам противника предложил генерал-полковник Михаил Омельянович-Павленко. Он и возглавил проведение этой операции

Я уже говорил, что армия состояла из пяти войсковых групп. Командиры четырех из них предложили продолжить войну партизанскими методами: отправиться в рейд по тылам противника и тем самым сохранить армию. Командующим партизанского рейда был назначен Омельянович-Павленко.

Чтобы кардинально переломить ситуацию и отстоять независимость хотя бы части Украины, лидер УНР Симон Петлюра отправился в Варшаву договариваться с маршалом Юзефом Пилсудским о получении военной помощи. То, что армия УНР сохранилась и продолжила воевать, значительно усиливало украинские позиции на этих переговорах.

— Кстати, о международных отношениях УНР. Почему победители в Первой мировой войне — Великобритания и Франция — враждебно относились к Украине?

— Они сделали ставку на белогвардейских лидеров, которые стремились восстановить Российскую империю и начали воплощать свой план с попытки завоевать Украину. Было еще одно обстоятельство, настроившее правительства в Лондоне и Париже против УНР: в 1918 году делегация Центральной Рады была вынуждена подписать с противниками Антанты — Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией — Брестский мирный договор. В результате УНР, по сути, стала их союзницей.

«Пропаганда красных называла украинский язык «языком контрреволюции»

— Сколько бойцов отправилось в Первый зимний поход?

— Около десяти тысяч. Примерно половина из них были больны тифом. Оставаться на месте они не хотели: если бы попали в руки белогвардейцев, их ждала бы смерть — ослепленные шовинизмом деникинцы жестоко расправлялись с пленными украинскими бойцами.

Войска УНР прорвали фронт белых в районе Козятина и устремились в поход по их тылам, дезорганизуя коммуникации, освобождая города и села. Армия разделилась на две группы, каждая из которых действовала самостоятельно. При необходимости они соединялись для проведения конкретных операций. Народ видел, что дивизии УНР продолжают борьбу, и это активизировало повстанческое движение. Кстати, в середине февраля Запорожская дивизия армии УНР дошла до Холодного Яра (лесной массив на Черкасчине), где действовали сильные повстанческие отряды. Войска оставляли по селам раненых и больных тифом бойцов. Хорунжего Юрия Горлиса-Горского, у которого начался тиф, приютили в Мотронинском монастыре, который был тогда своего рода штабом повстанцев. Горлис-Горский выжил и написал в эмиграции книгу воспоминаний «Холодний Яр», тем самым сохранив для потомков много интереснейших сведений об этой вольнице. Напомню, что Холодноярская республика существовала и после захвата Украины большевиками — до 1922 года включительно.

За 180 дней рейда украинские войска провели более 50 боев. На фото участники Первого зимнего похода

— Повстанческие отряды вливались в ряды регулярной украинской армии?

— С этим складывалось непросто: в те времена еще далеко не все в Украине осознавали, насколько важно отстоять общенациональные интересы. Для многих повстанцев значимым было освободить свое село, максимум — уезд. Не более того. Поэтому они хотя и поддерживали армию УНР, но вступать в ее ряды не спешили. Кстати, были случаи, когда повстанческие отряды, что-нибудь не поделив, воевали друг с другом.

— Армия батьки Махно тоже не присоединилась к Первому зимнему походу?

— Нет. Но она порядком помогла в начале осени 1919 года, когда началась война украинской армии с деникинцами. УНР поделилась с махновцами оружием и боеприпасами, и те нанесли сокрушительный удар по тылам Добровольческой армии, освободили от белогвардейцев Екатеринослав (ныне Днепр), дошли до Волновахи, где размещалась ставка Деникина.

Кстати, перед этим УНР предлагала Деникину вместе воевать против большевиков, если тот признает независимость Украины. Но главнокомандующий Добровольческой армией стоял на позициях «единой и неделимой». Вместо того чтобы направить все силы белых на разгром красных, он распылил силы — бросил против армии УНР два корпуса генерал-лейтенантов Якова Слащева и Николая Шиллинга (их общая численность в разные периоды варьировалась от 40 тысяч до 25 тысяч человек).

Зимой 1920 года Добровольческая армия отступала под ударами красных. И только тогда командование белых опомнилось и предприняло попытку найти общий язык с украинской армией, громившей их тылы. В качестве посредников выступили представители британского военного командования. Прийти к согласию практически удалось, однако произошло это слишком поздно — армия белых была разгромлена, те, кто остался, бежали в Крым. На место деникинцев пришел другой враг — войска российских большевиков. Партизанский рейд армии УНР продолжился по тылам красных.

Кстати, в эмиграции уже упоминавшийся генерал-лейтенант Добровольческой армии Яков Слащев написал мемуары «Белый Крым. 1920». В этой книге он жестко раскритиковал Деникина за то, что ввязался в войну на два фронта — с красными и армией УНР, отказался от помощи украинских дивизий в борьбе с большевиками. Напомню, что Слащев стал прототипом генерал-лейтенанта Романа Хлудова из пьесы Михаила Булгакова «Бег».

«Залізний Хрест за зимовий похід і бої» — это единственная награда армии УНР

— Сколько продлился Первый зимний поход?

— Почти полгода, с 6 декабря 1919 года до 6 мая 1920 года. Получилось так, что в апреле 1920-го правительства УНР и Польши подписали Варшавский договор и военную конвенцию, согласно которым Польша признала УНР и согласилась предоставить военную помощь в обмен на территориальные уступки. На занятой поляками территории были сформированы три украинские дивизии, вместе с польской армией они развернули наступление против красных. Уже 6 мая им удалось освободить Киев. В тот же день участники Первого зимнего похода присоединились к остальным украинским войскам. За полгода они прошли по территории нынешних Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Винницкой областей 2500 километров и совершили 50 боев.

К сожалению, после освобождения Киева украинско-польским войскам пришлось отступать — во многом благодаря тому, что красные оперативно перебросили в Украину с Кавказа свою Первую конную армию. Дошло до того, что Польша едва вновь не утратила независимость. Ее спасла победа в Варшавской битве (произошла в августе 1920 года), умелыми и храбрыми действиями в которой отличились и украинские подразделения.

Владислав Верстюк: «В своей книге «Спогади українського командарма» Омельянович-Павленко подробно рассказал о Первом зимнем походе». Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Следует отметить, что Первый зимний поход заставил лидера большевистской России Ленина пересмотреть национальную политику в отношении украинского народа: до партизанского рейда армии УНР он и его соратники рассматривали Украину как источник дармового зерна (его отнимали в рамках продразверстки). Речь шла о неприкрытом грабеже. Более того, красная пропаганда называла украинский язык «языком контрреволюции». А тут большевики увидели, какой большой поддержкой в народе пользуется армия УНР, каких впечатляющих масштабов приобрело повстанческое движение. Большевикам пришлось выискивать способы привлечь к себе симпатии народа, так, собственно, и возник курс на украинизацию. Он был свернут в конце 1920-х годов — после того, как карательные органы взяли Украину под жесткий контроль.

В октябре 1920 года Симон Петлюра утвердил награду армии УНР — «Залізний Хрест за зимовий похід і бої». Им награждались участники Первого зимнего похода. Эти бойцы официально именовались «Лицарями Ордена Залізного Хреста».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как благодаря сотнику Витовскому власть над Галичиной уплыла из рук Польши, а также почему в 1918 году не удалось присоединить Крым к Украине.

Фото Национального музея истории Украины

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