Сегодня у многих пациенток «женское» воспаление проходит незаметно, — врач-гинеколог

Если бы женщины регулярно проходили осмотр у гинеколога, то избежали бы многих заболеваний. Но они зачастую к врачу не спешат: мол, ничего же не беспокоит. Чем грозит пропущенная инфекция? Как избавиться от эндометриоза? В каких случаях нужно удалять миому матки? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила врач высшей категории, гинеколог клиники гинекологии Национального военно-медицинского центра «Главный военный клинический госпиталь» Министерства обороны Украины кандидат медицинских наук Леся Кузьмук. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему возникает периодическая боль в молочной железе и как себе помочь.

«Из-за вялотекущей инфекции маточные трубы могут стать непроходимыми»

*— Здравствуйте, Леся Петровна! Вас беспокоит Оксана из города Белая Церковь Киевской области. У меня обнаружили повышенное количество уреаплазмы. Врач настаивает на лечении, а я прочитала, что организм может сам отрегулировать баланс флоры. Это так?

— Уреаплазма считается условно-патогенным микроорганизмом. Во всем мире таких пациентов никто не лечит. Но бывает, что у женщины часто повторяется цистит (воспаление мочевого пузыря). Она долго и безуспешно лечится у уролога, не подозревая, что болезнь вызвана уреаплазмой.

Зачастую условно-патогенная флора «дружит» с патогенной, например, хламидиями. Хотя воспаление обычно протекает бессимптомно, женщине, планирующей ребенка, обязательно требуется лечение. Это решает врач, а не форум в Интернете или подружка.

— Меня удивило, что у мужа инфекции нет.

— У мужчин иммунная система сильнее, иная анатомия, поэтому инфекция может пройти сама собой. А у женщин на фоне сниженного иммунитета к основной инфекции присоединяется вторичная (грибковая или условно-патогенная), и процесс переходит в хронический.

*— Меня зовут Елена, 36 лет, звоню из города Сумы. В браке пять лет, но забеременеть не получается. Обследование показало, что в маточных трубах есть спайки. Врач предполагает, что в юности была какая-то инфекция, хотя я ничего не припоминаю. Воспаление могло протекать незаметно?

— Да. Классической воспалительной симптоматики — температуры 38 градусов, выраженных болей и выделений — я не наблюдаю уже лет десять. Картина воспаления довольно часто смазанная, течение бессимптомное. У женщины немного заболел низ живота, но нет времени прислушаться к себе, а к гинекологу идти недосуг. Переносит болезнь на ногах, а заканчивается все хроническим воспалением.

Вялотекущая инфекция постепенно распространяется с шейки в матку, затем — в маточные трубы, которые представляют собой практически замкнутое пространство. Микробные ассоциации запускают каскад воспалительных реакций. Из-за хронического воспаления проходимость маточных труб снижается. Как быстро распространится инфекция восходящим путем, зависит от исходного иммунитета. К сожалению, плохая экология, нездоровое питание, вредные привычки «работают» на его снижение.

Лучшая профилактика любых инфекций — использование барьерной контрацепции с юных лет. Детям это желательно объяснять еще в школе, причем не поучая, а по-дружески. Тогда будет меньше случаев, когда 16-летняя девочка на вопрос, сколько у нее было партнеров, отвечает: «Не помню…» Грамотное половое воспитание — залог хорошего женского здоровья и благополучной беременности.

*— Это Валентина из Тернопольской области, 27 лет. У меня на руках и ногах, а особенно на лице заметны волосы. Один врач сказал, что это из-за гинекологических проблем, другой заподозрил заболевание щитовидной железы. Как найти причину?

— Нужно определить исходный гормональный статус, включая гормоны-андрогены надпочечников и яичников. В организме любой женщины есть ткани, которые вырабатывают мужские половые гормоны. При их избытке (это называется гиперандрогенемия) появляются темные и плотные волоски в тех местах, где у женщин обычно они не растут. Такой анализ назначает только врач, поскольку его делают в определенной фазе цикла. Также следует проверить функцию щитовидной железы.

— Лечение поможет?

— Если это связано с нарушением гормонального фона, да. К сожалению, бывает, что появление избыточных волос вызвано другими патологиями. Тогда требуется и медикаментозная терапия, и эпиляция.

График посещения гинеколога Оптимально — раз в полгода.

Обязательно — ежегодно.

Немедленно — при появлении боли внизу живота и повышении температуры.

Не затягивая — при любом нарушении менструального цикла.

«Клетки из маточной ткани могут путешествовать по всему организму»

*— «ФАКТЫ»? Ольга из города Сарны Ривненской области, 35 лет. У меня обнаружили эндометриоз: клетки из эндометрия матки оказались в яичниках. Врач говорит, что иногда с током крови они попадают и в другие органы. Почему возникает эта болезнь?

— Недавно читала статью о том, что клетки внутреннего слоя матки (эндометрия) попали в глаз. Из-за этого очага эндометриоза у женщины с началом месячных льются кровавые слезы.

Заболеваемость эндометриозом, как и миомой, увеличивается. Связано это с тем, что сейчас многие женщины откладывают рождение ребенка. Наши прабабушки и бабушки к 25−27 годам имели несколько деток, которых долго вскармливали грудью. Важен и наследственный фактор: дочери склонность к заболеваниям получают от матерей. Также риск увеличивается, если женщина ведет нездоровый образ жизни, недосыпает, делает аборты. Играют роль и воспалительные заболевания половых органов.

При эндометриозе клетки могут расти, как опухолевые, но они лишены злокачественности. Врастают в глубину ткани, могут поражать и матку, и кишечник, и мочевой пузырь, вызывая спайки. Эти клетки теряют свойство к разрушению, ведь избегают иммунного контроля: иммунная система не распознает их как чужеродные. В результате возникает асептическое воспаление, не связанное с микробами.

Эндометриоз в большинстве случаев проявляется ярко: месячные болезненные и обильные, боль внизу живота. Женщине часто сложно забеременеть: меняется перистальтика маточных труб — из них оплодотворенная яйцеклетка не продвигается в матку.

— Как это лечится?

— Лечение длительное, с назначением гормонов. Если эндометриоз спровоцировал кисту яичника больше трех сантиметров или нарушил функцию кишечника, требуется операция: пораженная ткань удаляется лапароскопически.

*— Могу поговорить с доктором? Татьяна из города Кременчуг. У мамы в свое время была большая миома, но она отказалась от операции. Когда наступила менопауза, то миома «усохла». У меня тоже обнаружили миому. Требуется ли мне лечение?

— Это зависит от вашего возраста, а главное — от размеров и расположения узлов. Сегодня у каждой второй-третьей женщины встречается миома. Доказана ее связь с заболеваниями щитовидной железы, узловыми образованиями в молочной железе.

Далеко не все миомы подлежат удалению, а лишь те, которые растут и если размер превышает 12 недель беременности. Также удаляют узлы, вызывающие обильные кровотечения, сильные боли или трудности с мочеиспусканием, опорожнением.

*— Звонит Полина из Черниговской области. У меня очень болезненные месячные. Нужно ли сдавать анализ на гормоны простагландины?

— Думаю, нет. Эти гормоны ответственны за сокращение матки. Если их уровень значительно повышается, то возникают болезненные месячные (альгоменорея). Чтобы блокировать простагландины, нужно принимать нестероидные противовоспалительные средства, подобранные врачом. Доктор обязательно должен учитывать сопутствующие заболевания.

К сожалению, из-за сидячего малоподвижного образа жизни формируются застойные явления в малом тазу, провоцирующие болезненные ощущения. Назначая лечение, я советую пациенткам отрегулировать режим труда и отдыха. Ложиться спать нужно не позже 23 часов. Это особенно важно во второй фазе менструального цикла, когда желательно не только хорошо высыпаться, но и ограничить интенсивные физические нагрузки.

Когда появляется боль, не следует ждать ее пика. Сразу выпейте таблетку, по возможности прилягте. Вредно пить таблетки горстями — нужно найти один препарат, который будет надолго снимать боль. Можете связаться со мной, перезвонив по телефону (067) 747−55−40 (в будние дни с 14:00 до 18:00).

Как облегчить болезненные «критические» дни Выпить обезболивающую таблетку.

По возможности прилечь.

Высыпаться.

«Тем, кто склонен к появлению миомы, нужно избегать посещения солярия и не загорать на открытом солнце»

*— Прямая линия? Вероника, киевлянка. Врач предлагает эмболизацию артерий матки при миоме. Что это такое? Как еще лечится это заболевание?

— Эмболизацию маточных артерий проводит сосудистый хирург, хотя отбором пациенток, подготовкой к операции и наблюдением после вмешательства занимаются гинекологи. Под контролем рентген-аппарата через бедренную артерию вводятся мелкие шарики (эмболы), закупоривающие сосудистый просвет артерии, которая питает узел, и он уменьшается.

Но этот метод не всем подходит. В лечении важно определить не только количество узлов, их состояние, но и учесть возраст женщины, ее репродуктивные планы. Одним предлагаем хирургическое удаление только узлов, другим — удаление матки.

— Это правда, что миома чаще всего встречается у женщин с женственной внешностью — большой грудью, широкими бедрами?

— Верно. У женщин так называемого эстрогенового типа зачастую наблюдается избыток женского гормона эстрогена. Но за красивым внешним обликом кроется и повышенная склонность к развитию гинекологических патологий, в том числе появлению узлов в матке, в молочной железе. Если женщина избегает провоцирующих факторов, среди которых тепловое воздействие на матку (посещение солярия, пребывание на пляже под открытым солнцем, банные процедуры), то риск миомы снизится.

*— Вас беспокоит Надежда, киевлянка. Летом вышла замуж. Мечтаем с мужем о здоровом ребенке. Какие обследования нужно пройти?

— Молодцы, что подходите к планированию ребенка сознательно. Нужно сделать стандартные исследования: сдать общий анализ крови, определить биохимические показатели (это проверка функции печени и почек), уровень глюкозы в крови. Женщина обязательно должна пройти осмотр у гинеколога. Врач возьмет мазки на флору и цитологию. Важно посетить стоматолога, чтобы привести в порядок зубы и войти в беременность без очагов хронической инфекции. Тем, кто страдает любой хронической патологией, нужно проконсультироваться с соответствующим специалистом, чтобы беременность была во благо.

Обследования для будущих родителей Общий анализ крови, биохимия крови, общий анализ мочи.

Исследование на уровень сахара в крови.

Женщине — осмотр у гинеколога.

Мужчине желательно посетить уролога или андролога.

Если есть хроническое заболевание, проконсультироваться с профильным специалистом.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали рекомендации беременным женщинам Агентства ООН по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Фото Оксаны ЛЕВЧУК, «ФАКТЫ»

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