— Когда в 1986 году я поступил в аспирантуру Центрального НИИ теории и истории архитектуры в Москве, мой научный руководитель Николай Феодосиевич Гуляницкий предложил: «Вы из Киева, займитесь-ка исторической планировкой вашего родного города», — вспоминает автор вышедшего недавно исследования «Римский Киев» профессор архитектуры Борис Ерофалов. — Я с энтузиазмом взялся за работу, ведь мне с детства нравилось изучать карты. А план центральной части Киева я мог нарисовать, что называется, с закрытыми глазами. Вскоре, в 1987-м, вышла книга Татьяны Саваренской «Европейское градостроительное искусство XVII—XVIII вв. еков», в которой содержался план средневековой Вены, в центре которого отмечены контуры римского каструма (военного лагеря) Виндобоны. С этого военного поселения и началась история Вены. Рассматривая, как вплетен венский каструм в живописную средневековую планировку, я обнаружил, что очертания практически такого же квадрата четко просматриваются на всех первых инструментальных планах киевского Подола (составленных в XVIII веке. — Авт.). Мои дальнейшие изыскания подтвердили догадку — на месте будущего Киева уже существовал античный (основанный греками задолго до прихода римлян) город. Моя версия возникновения и развития Киева — это историографический переворот.

«Античный город находился на месте нынешнего киевского Подола и назывался Азагарий»

— В своем знаменитом труде «Руководство по географии» греческий ученый Клавдий Птолемей (он жил во II веке в Александрии Египетской) перечисляет десяток античных городов на Борисфене (Днепре), — продолжает лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры Борис Ерофалов. — Кстати, первым гипотезу о том, что городом-предшественником Киева был Азагарий, выдвинул украинский историк начала XIX века Максим Берлинский, а затем в 1850-е повторил его коллега киевлянин Николай Закревский.

— Почему вы полагаете, что птолемеев Азагарий стоял именно в том месте, где сейчас находится Киев?

— В своей «Географии» Птолемей называет координаты Азагария: 50 градусов восточной долготы, 50 градусов 40 минут северной широты. Его труд был снабжен картами. Но они не сохранились. В XIII веке один из византийских монахов разыскал птолемеев труд, но без карт. Примерно через двести лет другой монах и ученый Николай Германус восстановил карты в соответствии с текстом книги.

В учебниках историю Киева преподносят начиная с варягов и крещения Руси, но еще за тысячу лет до этого здесь существовало городское поселение. Первое, судя по всему, основали понтийские греки еще до Рождества Христова.

О греческой колонизации берегов Борисфена писал в V веке до нашей эры отец истории Геродот. Греки называли этот край страной Гилея. Геродот с восторгом отзывается о ее богатствах: очень вкусная и прозрачная вода Борисфена, изобилие ценной рыбы, по берегам роскошные пастбища и обильные пахотные поля. Кстати, в XIX веке в Киевской губернии был найден хорошо сохранившийся греческий шлем периода перикловых Афин, греческие амфоры, монеты…

— Что заставляло греков подниматься по Днепру до широты нынешнего Киева?

— Место было привлекательно прежде всего с хозяйственной и торговой точки зрения. Здесь находился большой торговый узел между Правобережьем и Левобережьем. На траверсе нынешнего киевского Подола был перевоз через Днепр, удобная гавань с причалами — порт. Эта гавань образовалась благодаря реке Почайне, впадавшей в Днепр в районе Почтовой площади. Древние греки не могли не обосноваться в этом эпицентре товарооборота с окрестными племенами. Скорее всего, греки и построили первую торговую факторию на Подоле, а на возвышающейся над Подолом Замковой горе создали систему укреплений для ее защиты.

— Когда римляне пришли в греческий Азагарий и построили свой форпост?

— Скорее всего, после 106 года, когда в результате очень упорной многолетней борьбы им удалось завоевать Дакию (территория современной Румынии). Сухопутный путь в 400 километров от границы Дакии, проходившей по реке Тирас (Днестру), до Азагария занимает у римского легиона относительно немного времени — примерно десять суток. За несколько столетий римляне построили по периметру своей обширной империи сотни таких военных поселений. Впоследствии многие из них стали городами — Флоренция, Регенсбург, Страсбург, Бордо, Краков, уже упоминавшаяся Вена и многие другие.

Военный римский лагерь был конструкцией очень часто возводимой и потому стандартизированной — крепость квадратной или прямоугольной формы, обнесенная оборонительной стеной с башнями и воротами. Лагерь пересекался двумя поперечными улицами. Посередине располагался форум (площадь) прямоугольной формы и палатка или дом претора (командующего войском). На форуме проводились построения легиона, суды, приносились жертвы богам. На остальной территории каструма ровными рядами стояли казармы легионеров, образуя прямые улицы. Одно из обязательных условий при выборе места для военного поселения — близость источника воды для питья и канализации.

— Зачем после захвата Дакии римлянам понадобилось идти к Днепру — месту, где сейчас находится Киев?

— Ради контроля важнейшего торгового перекрестка и перевоза через Борисфен. Завоевав Дакию, в торговом и культурном отношении римляне влияли на территорию всей нынешней Правобережной Украины, включая Северщину.

— Какие у вас доказательства, что на месте нынешнего Подола был античный город?

— Я пользуюсь методом архитектурно-градостроительной реконструкции, что в первую очередь предполагает изучение планов и топографии. Самый ранний инструментальный план Киева создан в 1745 году. На нем и на других планах Подола, по 1803 год включительно, четко прослеживаются топографические следы каструма. Скорее, это был один из глубоко эшелонированых форпостов, защищавших важнейшую торговую факторию на главной реке Скифии (так тогда называли нынешнюю территорию Украины).

— А на более поздних картах следов каструма не видно?

— Видно, но гораздо хуже, чем на планах XVIII века. Дело в том, что в 1811 году Подол сильно пострадал от пожара. После чего этот исторический район кардинально перестроили.

— Где конкретно на картах Подола XVIII столетия вы увидели следы римского каструма?

— На этих планах отчетливо прослеживаются следы прямоугольника (600 на 450 метров), на котором размещался лагерь — он находился в центральной части Подола. На плане видно, как изменено русло речки Глубочицы, чтобы она огибала лагерь и текла по искусственному рву вдоль северного участка оборонительной стены. Северная сторона поселения являлась тыловой. Согласно правилам обустройства каструмов, с этой арьергардной стороны следовало иметь источник воды, и он был.

В ходе перепланировки Подола после пожара 1811 года Глубочицу перенаправили по ее естественному руслу.

На плане Подола Ерофалов пунктиром отметил греческий город Азагарий, а прямыми линиями — прямоугольные очертания римского укрепленного лагеря

— В какой именно части современного Подола находился каструм?

— Контрактовая площадь находится на месте форума (площади). В каждом каструме была главная продольная улица Виа Преториа. Она делила поселение на две равные половины. Ближе всего к ней проходит нынешняя улица Константиновская. А пересекавшая Виа Преториа улица Виа Принципалис буквально совпадает с отрезком современной улицы Хорива от пересечения с Константиновской до церкви Николы Притиска.

«Киевскую гору Хоревицу назвали в честь горы Хорив на Синайском полуострове, на которой Бог вручил Моисею скрижали»

— Как обозначить границы римского лагеря на современном Подоле?

— Южная граница — по обращенному к улице Сагайдачного краю Контрактовой площади. Северная — от кинотеатра «Жовтень» до пересечения Верхнего вала с улицей Волошской.

Борис Ерофалов: «Контрактовая площадь на Подоле находится там, где у римлян размещался форум — центральная площадь»

— Ваша гипотеза о том, что во II веке на месте нынешнего Подола существовал город Азагарий с планировкой, идентичной римскому лагерю, подтверждается археологическими находками?

— В XIX и XX веках там, а также на горах, возвышающихся над Подолом, находили римские монеты (в том числе в кладах), различные предметы, единичные монеты и предметы. В царские времена римских монет в Киеве находили так много, что многие антиквары отказывались принимать медные — брали только серебряные и золотые.

Можно выделить пять периодов истории докняжеского Киева. Первый — греческий, второй — римский. После падения Римской империи в IV веке на территорию современной Украины пришли германские племена — готы. Они и переименовали Борисфен в Днепр, а город Азагарий в Данпарстад — в честь языческого бога грома и молнии Данара. Но очень скоро готы ушли на юг, несколько столетий Крым был готским, свидетельством тому — крепость Мангуп. Скорее всего, князь Кий, который держал перевоз через Днепр и о котором сохранилась историческая память, был готом.

В VI веке Киев оказался под властью хазар. Название одной из улиц на Подоле, Хорива, и киевской горы Хоревицы — это хазарский след в топонимике нашего города. Хазары исповедовали иудаизм и использовали топонимы из Торы, поэтому назвали главное место своего сосредоточения в Киеве (район Львовской площади) в честь горы Хорив на Синае, где, по Ветхому Завету, Бог вручил скрижали Моисею. На трех киевских горах — Хоревице, Замковой и Щекавице — хазары развили систему укреплений, остатки которых существовали еще в XVII веке, когда их изобразил на своих гравюрах придворный художник литовского гетмана Януша Радзивила Абрагам ван Вестенфельд.

Хазар из Киева изгнали только в IX веке. С тех пор начался пятый период исторического существования города — период Руси, который подробно изучен.

Моя версия возникновения и развития Киева — это историографический переворот.

— В связи со сказанным вами возникает вопрос: сколько лет Киеву?

— Если исходить из упоминания города Азагария в трудах Птолемея — около 1900 лет, а если учесть существование здесь греческой фактории — то более двух тысяч. Ведь и апостол Андрей тут ходил…

P. S. В декабре выходит в свет заключительная книга в двух томах трилогии Бориса Ерофалова «Архитектура имперского Киева», «Архитектура советского Киева», «Архітектура незалежного Києва». Подписаться можно, перечислив 500 гривен на банковскую карту, реквизиты которой размещены на странице Бориса Ерофалова в Facebook и на сайте Национального союза архитекторов Украины (nsau.org).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в старину в Киеве боролись с эпидемиями и почему в Киеве отменили Магдебургское право.

Фото предоставлено Борисом Ерофаловым

139

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter