Киевская старина: узнав о громадных хищениях, Николай І отменил в Киеве Магдебургское право

История современности

«Распорядителями в городских делах являлись одни и те же фамилии, связанные родством и другими тесными узами»

Начиная с XV века жизнью мещан и купцов Киева управлял магистрат, сформированный на основе старинного Магдебургского права. Он состоял из 12 членов и двух палат — рады и лавы. Рада во главе с войтом занималась муниципальными вопросами; лава, возглавляемая бурмистром, представляла собой орган суда. Глава магистрата — войт — получал неплохое жалованье натуральными продуктами и обладал серьезным влиянием на городские дела. Правда, его юрисдикции подлежала лишь небольшая часть современного Киева, — прежде всего, «нижний город Киево-Подол».

Считалось, что магистрат и войта выбирало все взрослое городское население (хотя при этом подразумевали мужчин соответствующих сословий). Однако войт мог занять свою должность только с санкции высшей власти, которую для Киева в разные периоды представляли короли, гетманы, цари. Какое-то время существовал даже порядок, при котором горожане намечали сразу четырех кандидатов, а уж верховный правитель определял одного из них по своему усмотрению.

Киевский магистрат на Подоле. Изображение начала XIX века

Электорат избирал городскую верхушку пожизненно. Со временем в магистратских делах укоренилась неприкрытая коррупция. Профессор Владимир Иконников, изучивший множество материалов по истории Киева, в начале прошлого века отмечал: «Видно, что распорядителями в городских делах являлись преимущественно одни и те же фамилии, связанные родством и другими тесными узами, что должности весьма часто наследовались, а с повышением старших членов семьи передавались младшим, которые также успешно двигались по чиновной лестнице магистратской службы, что при пожизненности последней содействовало образованию прочной городской олигархии. Между общим достоянием и частным имуществом не существовало строгого различия».

Столь сомнительная практика в конечном счете погубила в Киеве Магдебургское право с его романтическими воспоминаниями о вольных традициях. Когда многолетнее следствие по поводу громадных хищений из магистратской кассы накопило достаточно материалов, царь Николай I попросту решил прикрыть лавочку.

Если думе не удавалось избрать подходящего для властей городского голову, царская администрация назначала его сама

После окончательной отмены «магдебургии» в 1835 году киевлян подчинили громоздкой сословной системе, принятой тогда в разных регионах Российской империи. Жители («обыватели») Киева были разделены на несколько сословных слоев. Каждое из сословий отдельно выбирало своих представителей в орган самоуправления — городскую думу. Существовали так называемые общая и шестигласная думы. Общая дума формировалась из владельцев недвижимости, купцов, цеховых ремесленников, прописанных в Киеве приезжих «гостей», «именитых граждан» (деятелей бизнеса и интеллигенции), а также «посадских» (старожилов-мещан). Она собиралась раз в три года, чтобы выбрать городского голову и шестигласную думу (по одному голосу на каждый разряд избирателей), которые осуществляли текущее управление городом.

Уже в 1870 году вследствие реформ императора Александра II вступило в силу новое «Городовое положение» — правила организации самоуправления в городах. Отныне киевляне избирали городскую думу независимо от сословий. Правда, между горожанами осталось неравенство, обусловленное имущественным статусом. Право избирать и быть избранным в гласные (депутаты) городской думы получили только мужчины не моложе 25 лет, которые платили налоги в пользу города за недвижимость или за коммерческую деятельность. Таких едва набиралось три процента от всего городского населения. Позже, в 1892 году, царские власти пересмотрели «Городовое положение», сделав имущественные требования еще жестче. Из числа избирателей были изъяты приказчики, лоточники и другие мелкие коммерсанты. С тех пор для Киева электорат сократился до одного процента жителей.

Здание бывшей городской думы — помещения Киевского горсовета (не сохранилось). С открытки 1920-х годов

Число гласных Киевской думы в разное время составляло от 72 до 80 человек, с четырехлетним сроком полномочий. Они выбирали из своего состава председателя — городского голову и исполнительный орган — городскую управу. Для центра губернии, каковым являлся Киев, кандидатуру мэра нужно было непременно согласовать с министром внутренних дел. Более того, если в течение определенного времени думе не удавалось избрать подходящего для властей городского голову, царская администрация имела право назначить его по своему усмотрению.

Муниципальное самоуправление сопровождалось постоянным контролем со стороны правительства. Если бы, к примеру, городскому голове удалось сколотить послушное большинство и проводить решения в собственных интересах, это не означало бы, что они автоматически будут вступать в силу. Их надлежало еще утверждать у губернатора. Существовало специальное «губернское по городским делам присутствие», которое анализировало все муниципальные документы на предмет их законности и рассматривало жалобы горожан.

Киевский городской голова Ипполит Дьяков с цепью, символизирующей должность. Фото 1910-х годов

Нередко высокопоставленные чиновники оказывали прямое давление на городских голов. Так, в 1887—1900 годах Киевской думой руководил Степан Сольский, профессор Духовной академии. Он отличался чрезвычайной скромностью и очень робел перед начальством. Киевский, Подольский и Волынский генерал-губернатор Михаил Драгомиров, пользуясь этим, то и дело выдвигал перед киевской мэрией различные требования, для которых не было законных оснований. Грозный генерал знал, что городской голова не посмеет ему отказать. Но Степан Михайлович нашел-таки способ отбиваться от начальственных претензий. Накануне обсуждения вопроса в городской думе Сольский давал знать гласным, что необходимо принять отрицательное решение. А потом, в случае чего, имел оправдание: я, мол, просил поддержать, да дума провалила…

С приходом советской власти мэр заступал на должность по рекомендации горкома и без его санкции не мог сделать ни шагу

После Февральской революции 1917 года Временное правительство приняло новый закон о выборах в городские думы. Теперь для киевского самоуправления основным условием стало достижение избирателем 20-летнего возраста и «чтобы он во время составления избирательных списков проживал в Киеве, или имел домашнее обзаведение, или состоял на службе, или имел какое-либо определенное занятие, связанное с Киевом». Избирательное право получили как мужчины, так и женщины, без различия национальности и вероисповедания. Впрочем, все это касалось именно состава городской думы, а избрание городского головы по-прежнему осуществлялось в узком кругу гласных.

Потом под лозунгом «вся власть Советам» большевики подчинили местное самоуправление «советам рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов». Именно эти сословия с привлечением «трудящейся интеллигенции» формировали выборные органы и их исполкомы, а «нетрудовые элементы» были отстранены. Надо, однако, учитывать, что властная вертикаль теперь воплотилась в комитетах Компартии. Так что городские структуры превратились в послушных исполнителей «партийных предначертаний», а формальный мэр — председатель горисполкома — заступал на должность по рекомендации горкома и без его санкции не мог сделать ни шагу. Так продолжалось многие десятилетия — и после того, как Советы сменили вывеску на «депутатов трудящихся», а потом на «народных депутатов».

В столице независимой Украины наряду с руководством Киевского совета сперва появились «представители президента Украины в городе Киеве», была создана городская госадминистрация. Понятие городских голов было снова введено в отечественный обиход в 1997 году согласно закону «О местном самоуправлении в Украине», а для Киева эту должность особо предусмотрел Закон 1999 года «О столице Украины — городе-герое Киеве». С тех пор и поныне киевляне избирают своего мэра прямым всеобщим голосованием на определенный срок. Другое дело, что законодательство однозначно признает за городским головой председательство в Киевсовете. А вот насчет его обязательного главенства в исполнительном органе — Киевской городской государственной администрации, руководителя которой назначает президент Украины с подачи Кабмина, — существуют различные мнения, то и дело вступающие между собой в столкновение. Так что вопрос о том, насколько полновесна власть избранника столичной общины, остается спорным по сей день.

Незадачливого войта Федора Ходыку мещане, поддержанные казаками, бросили в Днепр

Действующие законы Украины предусматривают во всех подробностях порядок досрочного прекращения полномочий городских голов, — в частности, на основе местного референдума. Но в прежние времена активная общественность была не слишком озабочена соблюдением юридических процедур. Примером тому служит печальная судьба одного из киевских войтов — Федора Ходыки.

Как показал в своем исследовании «Паны Ходыки» выдающийся украинский историк профессор Владимир Антонович, зажиточное мещанское семейство Ходык в течение XVI—XVII столетий регулярно прибирало к рукам должность войта. Им, правда, приходилось время от времени уступать мэрское кресло сильным оппонентам — клану мещан Балык. Ради возвращения к власти Ходыки не стеснялись в средствах и были готовы всячески угождать воеводам в ущерб местным жителям. Такие действия привели к мощному социальному взрыву. В 1620-х годах войт Федор Ходыка в интересах польской власти всячески благоволил распространению церковной унии, чего православный народ не стерпел. Мещане, поддержанные казаками, подняли бунт и схватили Ходыку. Незадачливого войта не просто сместили или выгнали, а бросили в Днепр, — по словам летописца, «воду пить»…

Эту участь впоследствии едва не разделил младший сын Федора Андрей Ходыка, который тоже пробился в войты и был утвержден на этом посту польским королем. В разгар Хмельнитчины, в 1649 году, ему пришлось подписать официальную бумагу о том, что он отрекается от должности и признает незаконными все распоряжения, сделанные им на протяжении недолгого руководства городом.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как обучали в киевских университетах и гимназиях до революции и сколько это стоило.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter