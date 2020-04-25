Культура и искусство

Сотрудники историко-культурного заповедника «Бельск», расположенного в Котелевском районе на Полтавщине, за время вынужденного карантина создали виртуальный музей, в котором будут представлены видеообзоры самых интересных археологических находок в Гелоне — столице древних скифов, которые, по мнению ученых, жили в этих местах. Первые два ролика — о скифском золоте и ритуальной керамике — можно посмотреть на странице заповедника в Facebook. Напомним, ранее на время карантина Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко создал для посетителей 3D онлайн-тур.

Новый проект стартовал из представления корчаги — керамической вазы черно-коричневого цвета с глянцевой поверхностью, изготовленной в VIII — VII веке до нашей эры. Ее обломки в конце прошлого тысячелетия были обнаружены экспедицией под руководством известного полтавского археолога Александра Супруненко в одном из погребальных курганов.

По словам директора заповедника «Бельск» Игоря Короста, обломки корчаги чудом уцелели во время неоднократных грабежей курганов на протяжении нескольких веков. Сложив их, специалисты были поражены необычным врезным геометрическим орнаментом, инкрустированным белой пастой. Его рисунок разделен на четыре сектора, каждый из которых отвечает той или иной поре года. Исследователи считают, что это своеобразный календарь для пользования в загробном мире.

Второй видеоролик рассказывает о золотых женских украшениях. Археологическая экспедиция под руководством того же Александра Супруненко нашла их в 1994 году в курганном некрополе, где была похоронена молодая состоятельная женщина лет тридцати.

— Золотые бляшки, которые датируются первой половиной IV века до нашей эры, украшали калаф — женский головной убор, — рассказывает младший научный сотрудник заповедника «Бельск» Оксана Дорошенко. — Каждое из украшений имеет по 4−5 маленьких отверстия, нанесенных иголкой, для пришивания. Они штампованы на тонкой золотой фольге в виде античного бога виноградарства и виноделия Диониса. Предполагается, что на Бельском городище, которое отождествляется с Гелоном, существовал культ Диониса.

Эти и другие артефакты, которые еще будут представлены в виртуальном музее заповедника, хранятся в его фондах. Благодаря карантину, сегодня мы можем их увидеть, не выходя из дому.

Кстати, Игорь Корост разместил несколько интересных фото под заголовком «Как „оживает“ археологический экспонат». На них воспроизведен кропотливый процесс восстановления скифской корчаги из 353-х (!) обломков. Обломки сосуда, относящегося к середине VI века до нашей эры, в прошлом году были обнаружены экспедицией Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина под руководством Ирины Шрамко в кургане на могильнике «Скоробор». Реставратору музея заповедника «Бельск» Анатолию Штанько потребовалось 3,5 месяца, чтобы сложить их вместе. Артефакт уже готов к экспонированию.

Справка «ФАКТОВ». Бельское городище — памятник археологии национального значения с самой большей в Украине охраняемой территорией — площадью свыше 7500 гектаров. Исследователи отождествляют его с летописным Гелоном — столицей древних скифов. Городище расположено в районе села Бельск под райцентром Котельва Полтавской области. В древности представляло собой типичное укрепленное поселение. Археологические раскопки ведутся здесь с 1906 года. Находки представлены керамикой, орудиями труда, конской упряжью, изделиями из кости и рога, кремниевыми, и многочисленными металлическими, в том числе золотыми, изделиями и украшениями.

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