Много украинских блюд имеют азиатские, североамериканские и европейские корни, — Григорий Герман

Популярный телеведущий и кулинарный эксперт Григорий Герман — один из тех, кто даже на карантине продолжал работать, как прежде. Утреннее шоу канала «Украина», в котором он является одним из ведущих, не уходило на перерыв все лето. Более того, Григорий ездил с командой проекта «Свекруха чи невістка» в поисках старинных украинских рецептов для четвертого сезона шоу. Герман говорит, что карантин научил его ценить время. Особенно то, которое проводишь с семьей.

«Старинный рецепт карасей в сметане напоминает технологию обжарки карпа в Китае»

— Коронавирус повлиял на съемочный процесс?

— Мы придерживались всех правил карантина. Старались соблюдать социальную дистанцию, насколько это было возможно на съемочной площадке. В записи принимало участие ограниченное количество людей. Всем измеряли температуру. Слава Богу, никто за время съемок не заболел, и нам не пришлось переносить запись.

Правда, были некоторые опасения героев по поводу участия в проекте, поэтому мы заранее и очень подробно рассказывали всем о мерах безопасности. Признаюсь, нам очень хотелось, чтобы новый сезон стал особенным. Он полностью посвящен украинской кухне. Нам удалось найти старые рецепты, и многие из них, поверьте, оказались очень неожиданными.

— Где же вы искали рецепты?

— Большой командой мы отправились в поездку по всей Украине. Надо было подобрать более 25-ти оригинальных украинских рецептов, которые потом отрабатывали на кухне. Для этого пришлось оценить свыше 120 рецептов, определяя, какие из них больше подойдут для нашего шоу. Некоторые из них вроде бы знакомы многим, но готовят по этому рецепту совершенно неожиданным способом. Оказалось, большое количество украинских блюд имеют азиатские, североамериканские и европейские корни.

— Например?

— Мы готовили карасей в сметане по старинному рецепту, который напоминает технологию обжарки карпа в Китае. Обваливали рыбу в крахмале и затем поливали ее раскаленным маслом. Известный украинский салат из огурцов «Зеленець» оказался похож по рецептуре на «битые» китайские огурцы. Готовили знаменитое закарпатское блюдо «Рокот-крумпли» — запеканку из картофеля, яиц и колбасы, залитую сметанным соусом с огромным количеством паприки и запеченную под сыром. Это очень сытное блюдо.

— Что-то из нового взяли себе на вооружение?

— Те же «Рокот-крумпли», которые обычно делаю, когда понимаю, что надо съесть что-то очень сытное, чтобы долго не испытывать чувство голода. Команда проекта изначально решила, что традиционные блюда украинской кухни, скажем, борщ, готовить не будем. Мне было интересно приблизиться к истокам нашей национальной кухни, откопать старинные рецепты. Знаете, котлеты жарят все, а вот сделать интересную запеканку — это совсем другое.

«Карантин научил нас ценить время и эффективно его использовать»

— Судя по названию вашего шоу, кухня и отношения в семье тесно связаны.

— Просто многие люди выясняют отношения именно на кухне. Слава Богу, наша семья успешно обходит острые моменты. Десять лет назад, когда мы с супругой ее создавали, приняли решение не накапливать обиды, а много разговаривать друг с другом. К сожалению, так поступают не все. Моя жена тоже ведущая — эксперт проекта «Миссия: красота» Ирина Фролова. Мы понимаем, насколько важно общение и проговаривание всех спорных моментов.

— Вы оказались среди тех ведущих, которые не были на карантине.

— Утреннее шоу канала выходило в своем обычном режиме. Понятно, что никто не был готов к ситуации, которая сложилась в марте. Но нам, наверное, было несколько проще, потому что мы работали. Да, придерживались всех правил, стали больше времени проводить дома, но у нас не было ощущения полной изоляции, «отрезанного ломтя». Психологически нам с Ирой не пришлось себя перестраивать.

Более того, карантин повлиял на наши внутрисемейные отношения. Мы стали больше ценить время, которое проводим вместе. Освоили дистанционное обучение. Жили в квартире в Киеве, но стали чаще выезжать за город. В общем, карантин научил нас ценить время и эффективно его использовать.

— Что стало для вас самым сложным в этот период?

— Наверное, опасение за здоровье своих близких — особенно старших членов нашей семьи. Мы максимально ограничили общение. Приезжали к частному дому, где живет моя мама, и показывали ей через окно детей. Так и общались. В магазин ездили только за продуктами.

— Стали еще больше готовить?

— Причем из продуктов длительного хранения — крупы, муки. В ход шли даже консервы. Я, наконец, нашел идеальный рецепт неаполитанской пиццы! Раньше все никак не доходили руки, а тут полностью откорректировал пропорцию муки, воды, дрожжей, соли и сахара.

На самом деле, в моей семье все очень домашние. И до карантина у нас была традиция семейного воскресенья, когда проводили этот день дома, делая то, что каждому хочется. А вечером с детьми обязательно смотрели мультик. С попкорном, лежа на диване. Так что какие-то традиции карантина у нас были еще до пандемии. По большому счету, весь карантин, не считая работы, превратился в одно длительное семейное воскресенье.

«В соцсетях слишком много фейков»

— Пришлось отказаться от своих планов на лето?

— От двух поездок. У нас уже были куплены билеты и забронированы номера в отелях. Мы должны были отправиться в Амстердам на проходящий там раз в пять лет парад парусных судов. Не получилась и поездка в Германию. Лишь на неделю съездили с детьми отдохнуть под Киевом, а вот на дальнее путешествие так и не решились. В течение длительного времени с друзьями общались только онлайн. Называли наши встречи «видеовино» — такие вечеринки с закусками и вином. Как оказалось, это экономически даже выгодно.

— Так и телевидение может пострадать — зрители уйдут в онлайн.

— Я чувствую, что сейчас меняется весь мир. И телевидение в том числе. Собственно, пандемия коснулась всех сторон нашей жизни. Телевидение слишком комплексно, чтобы меняться лишь в каком-то одном жанре. Зрителям больше хочется развлечений и шоу — это понятно. Но им необходимо также получать оперативную информацию. Соцсети, которые на время стали брать на себя эту функцию, выглядели не с лучшей стороны — появилось огромное количество фейков. Люди увидели, что классическое телевидение — намного более защищенная в этом смысле территория, чем соцсети.

— Чего вам сейчас больше всего не хватает?

— Прежней свободы в перемещении между странами, даже по городу. Пока мне дискомфортно находиться в торговом центре, постоянно носить маску, придерживаться социальной дистанции, особенно с людьми, которых хочется обнять. Но мир меняется, и вместе с этим меняются и наши ощущения.

Фаршированный перец на гриле

Для приготовления возьмите болгарский перец (3 штуки), оливковое масло (2 столовые ложки), панировочные сухари (5 столовых ложек), соевый соус (4 столовые ложки), бекон (250 граммов), твердый сыр (150 граммов), зелень, мускатный орех и молотый перец по вкусу. Помытый перец разрезать пополам, удалить семена, не трогая хвостик. Должны получиться такие лодочки, которые можно нафаршировать всем чем угодно. Нарезать кубиками бекон, зеленый лук и зелень. Смешать нарезанные продукты и добавить специи по вкусу, а также соевый соус, который заменит в этом блюде соль. Сыр натереть и добавить к начинке. И несколько необычный для фаршированного перца ингредиент — панировочные сухари. Они впитают в себя лишний жир, который выплавится из бекона, и оставят его в блюде. Смешать все продукты — начинка готова. В лодочки нужно положить ароматную начинку и отправить на гриль. 20 минут — и невероятное блюдо готово!

Ранее Григорий Герман поделился с читателями «ФАКТОВ» рецептом своего любимого блюда из курицы — чахохбили.

На фото: У Григория и его жены Ирины (тоже телеведущей) двое детей. Фото телеканала «Украина»

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