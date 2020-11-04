Первые троллейбусы в Киеве назывались в честь Лазаря Кагановича

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 5—11 НОЯБРЯ

Ровно 85 лет назад на улицах столицы Украины появился новый вид электротранспорта

6 ноября 1995 г. Вышел последний альбом группы Queen с участием Фредди Меркьюри.

7 ноября 1917 г. В Петрограде большевики совершили государственный переворот, вооруженным путем отстранив от власти легитимное Временное правительство.

8 ноября 1900 г. Родилась американская писательница Маргарет Митчелл, автор знаменитого романа «Унесенные ветром».

9 ноября 1985 г. 22-летний Гарри Каспаров одержал победу над чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым.

10 ноября 1933 г. Писатель Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

11 ноября 1925 г. Легендарный джазовый музыкант Луи Армстронг выпустил первую пластинку.



В Киеве 5 ноября 1935 года состоялось торжественное открытие троллейбусного движения. На трассу выпустили четыре машины. Первый киевский троллейбус ходил от площади III Интернационала (ныне Европейская) до завода имени Домбаля (Киевский завод электротранспорта). Маршрут тянулся практически до современной станции метро «Лыбедская», составлял 3,5 километра и занимал порядка 10 минут (всего 5 остановок). Уже в первый вечер пассажирами троллейбуса стали 1629 человек, на следующий день — 5 тысяч 96. «Почти каждый раз из троллейбуса выходят целые семьи, сделавшие несколько непрерывных рейсов», — писала газета «Бiльшовик».

Из этого объявления многие киевляне узнали, что в городе появился новый вид транспорта

Первые троллейбусы назывались ЛК-5 (в честь Лазаря Кагановича). Они вмещали 45 пассажиров, сидячих мест — 35. Кабина отсутствовала — водитель сидел в салоне. Тяжелые и неповоротливые ЛК-5 не отапливались и имели много технических недостатков. Выпуск более комфортабельных и надежных троллейбусов был налажен в 1939 году.

Перед началом Великой Отечественной войны пассажиров на трех маршрутах обслуживали 47 машин. Вот как описывает открытие маршрута № 2, обеспечивавшего связь Крещатика с железнодорожным вокзалом, водитель Сергей Ребров: «На открытие маршрута собралось много гостей. Они ехали в автомобилях, сопровождая троллейбус. Почетным гостем на открытии маршрута был Второй секретарь ЦК КП (б) Украины Павел Постышев. Я волновался. А вдруг машина остановится. Так и случилось. Когда мы поднимались по улице Ленина, в сети исчезло напряжение. У меня душа ушла в пятки. Какая неприятность! Что подумают гости. Но задержка продолжалась недолго и не испортила праздничного настроения».

Кстати, отбор претендентов на московские курсы для подготовки первых советских водителей троллейбуса был серьезным. Те, кто выдержали экзамен, говорили, что так отбирали разве что космонавтов. Помимо хорошего уровня образования, необходима была отличная физическая подготовка. Претендентов усаживали в специальное кресло, которое начинало вращаться с бешеной скоростью.

Во время войны троллейбусы в Киеве не ходили. 19 сентября 1941 года покидавшая город Красная армия обесточила его. В час дня последний троллейбус замер на углу Красноармейской (Большая Васильковская) и Физкультурной улиц. Им управляла первая женщина-водитель Вера Степанова. Заняв город, фашисты разграбили троллейбусный парк.18 машин вывезли за пределы Украины, прихватив и весь медный контактный провод. Остальные троллейбусы разобрали на запчасти. Киевские троллейбусы оказались в Кенигсберге, Гданьске и Познани.

Восстановили троллейбусное движение в столице Украины в ноябре 1944 года. В 1960-х годах в столице было уже 20 линий троллейбуса, а к концу 80-х — более 30 маршрутов.

В 1964 году троллейбусное депо возглавил Владимир Веклич, предложивший использовать поезд из троллейбусов. Первый такой состав был запущен в 1966 году. Спустя еще несколько лет Веклич усовершенствовал технологию — за несколько минут можно было отцепить и прицепить троллейбус, что позволяло выпускать на маршрут поезда троллейбусов в период пиковой нагрузки, а в обычные часы курсировал просто троллейбус. К 1983 году в Киеве использовалось 296 троллейбусных поездов. Применение системы Веклича решило проблему перевозок на перегруженных маршрутах (№№ 18, 5 и 6), уменьшило дефицит водителей на 800 человек, подняло провозную способность троллейбусного транспорта города в 1,6 раза. Это изобретение нашло применение не только в столице Украины и в Советском Союзе, но и по всему миру.

Киевский завод электротранспорта начал выпускать троллейбусы в 1950 году. Первые модели «Киев-2», «Киев-4» и «Киев-5» отличались малой вместимостью, слабой мощностью двигателя и ненадежностью — ими было сложно управлять. «Киев-6» — первый в Советском Союзе троллейбус с тремя дверями — был довольно быстрым, вместительным, относительно простым в управлении, но для киевских холмов ему не хватало мощности. Эту модель успешно использовали в равнинных городах Украины. С 1970-х Киев взял курс на импортный подвижной состав, в частности, троллейбусы чешского и румынского производства. А завод электротранспорта перешел на производство грузовых троллейбусов, получивших широкое распространение в СССР.

После развала СССР троллейбусная сеть на окраинах города продолжала развиваться, а новые машины практически не закупались, троллейбусы на появлявшиеся маршруты передавались с уже действующих линий. При этом старая техника приходила в негодность. Чтобы избежать катастрофического увеличения интервалов между троллейбусами, ликвидировали ряд маршрутов. Ситуация улучшилась, когда на улицы Киева вышли новые украинские троллейбусы.

Киевская троллейбусная сеть — крупнейшая в мире по длине. По состоянию на 2020 год имеется 47 дневных и 4 ночных маршрута, 495,6 километра троллейбусной сети, 4 депо и 614 машин. Ежедневно на линию выходят около 400 троллейбусов.

126

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter