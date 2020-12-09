Максим Несмиянов: «После покупки товара в интернет-магазине с карточки могут исчезнуть все деньги»

В преддверии новогодних и рождественских праздников многие из нас хотят порадовать родных и близких презентами. Но иногда приходится слышать истории, когда покупатели остаются и без денег, и без покупки. Мошенники уже дошли до того, что начали создавать качественные копии сайтов известных интернет-магазинов и выманивать деньги за несуществующие товары. А порой после приобретения товаров у известных и, казалось бы, надежных интернет-магазинов с карточек покупателей списываются деньги, а товар оказывается бракованным. Как не попасться на удочку мошенников, почему дорогостоящие товары стоит самостоятельно забирать из магазинов, «ФАКТЫ» узнавали у исполнительного директора Союза потребителей Украины Максима Несмиянова.

«Покупатели осознанно приобретают контрабанду — она дешевле»

— Перед праздниками украинцы спешат купить подарки родным и близким. Из-за пандемии и карантина многие отдают предпочтение интернет-шопингу. Как выбрать надежный виртуальный магазин?

— Люди ищут нужный им товар, а не магазин. Чаще всего мошенники ловят жертв в социальных сетях, создавая копии сайтов известных торговых сетей. Чтобы заинтересовать потенциального покупателя, зачастую размещают рекламу товаров, продающихся с сумасшедшими скидками. Это мотивирует потребителя зайти на сайт, где он, как правило, видит магазин известной всеукраинской сети, которой можно доверять. Начинает оформлять покупку и сталкивается с необходимостью уплаты денег наперед. В итоге ни денег, ни товара. В этом случае доказать, что вас обманули, очень сложно.

— Как отличить оригинальный сайт от подделки?

— Недавно мы столкнулись с копиями сайтов известного ломбарда и комиссионного магазина. Подделки были настолько качественно сделаны, что визуально их отличить от оригиналов практически нереально. Но это лишь до момента, пока вы не переходите в рубрику «контакты», где указан только номер мобильного телефона. Также у клонов сайтов, как правило, отсутствует возможность забрать купленный товар в магазине. Мошенники предлагают заплатить деньги наперед и только после этого обещают доставить товар покупателю.

Столкнувшись с таким подходом к продажам, нужно в поисковике найти оригинальный магазин и посмотреть на его реальную ссылку. Если вы не знаете, как должна выглядеть оригинальная адресная строка сайта, тогда параллельно в Интернете в поисковик забивайте название этого магазина, он в выдаче результатов поиска находится на первой позиции. Официальные магазины хорошо разрекламированы, поэтому поисковик находит их первыми. Если все данные в адресе магазина совпадают, можно смело покупать товар. Если вы заметили, что в строке написано какое-то смешное название или добавлен некий символ и только потом название магазина, знайте — перед вами подделка. Мошенники создают похожую, но все же не идентичную адресную строку.

— Что должно насторожить покупателя в первую очередь?

— Цена, адресная строка, нежелание продавца предоставить документы на товар, где все написано на украинском языке. Отсутствие перевода, прежде всего, свидетельствует о том, что это контрабанда. И если такой товар сломается, его будут ремонтировать по принципу: «кто-то, как-то, где-то в подвале». Как правило, вообще не хотят ничего ремонтировать, отвечая: «Сам сломал, сам и разбирайся». Хотя часто покупатели осознанно приобретают контрабанду, поскольку она дешевле.

«Забирайте купленный товар в магазине самостоятельно»

— На что нужно обратить внимание, покупая дорогостоящую технику в интернет-магазине?

— Если покупаете технику в Instagram — готовьтесь к проблемам. Там осуществляется никем не контролируемая стихийная торговля. В этом случае защитить покупателя практически невозможно.

Аналогичная ситуация и с OLX. Они площадку предоставляют всем подряд, и там достаточно большое количество мошенников, которые даже что-то продают. Например, поддельные телефоны. Эти масс-площадки никем не контролируются и жалобу на их деятельность написать реально сложно.

— А покупки в надежном магазине уберегут от неприятностей?

— Заказывая крупногабаритную технику даже в надежных магазинах, можно попасть на брак. Зимой, после доставки заказа покупателю, не рекомендуется сразу включать технику.

Недавно к нам обратилась женщина из Николаева. Она купила холодильник, который ей доставили домой, но предупредили, что включить его можно только через шесть часов. При этом она подписала документы о приеме товара. Спустя время включила холодильник и обнаружила, что он не морозит. Покупательница написала жалобу и вот уже две недели ждет реакции магазина. Но согласно Закону «Об обращении граждан» на жалобу можно отвечать до месяца.

— Почему, чтобы проверить исправность техники, ее нельзя включать при курьере?

— Из-за перепадов температуры возможно образование конденсата на микросхемах. И если сразу после доставки включить технику, может произойти замыкание. Летом такой проблемы нет. Зимой мы постоянно сталкиваемся с подобным.

Случались и жалобы на битую плазму. Потребитель купил телевизор, его доставили в квартиру, покупатель технику осмотрел и визуально никаких погрешностей не выявил. Через три часа включил в розетку, а телевизор полностью битый — на экране паутина. Потребитель обратился в магазин, а ему там начали рассказывать, мол, вы же документы о приеме подписали. И вообще, мы отправили качественный товар, все вопросы к фирме-доставщику. То есть начали переводить стрелки. Поэтому я всем советую — старайтесь забирать купленный товар в магазине самостоятельно. Понимаю, что это не всегда удобно, но так надежнее.

— С какими схемами мошенничества покупатели чаще всего сталкиваются в последнее время?

— На одном из надежных сайтов, где я покупал товар и рассчитывался карточкой, остались мои персональные данные. Спустя два месяца с карточки сняли всю сумму. Мне еще повезло, поскольку на карточке было всего 500 гривен. А если было бы больше, тогда все деньги и обналичили.

Позвонив в банк с вопросом, как такое возможно, в ответ услышал, мол, это проверенный сайт, поэтому мы даже не требуем sms-подтверждение покупки. Мои деньги ушли в Амстердам. Мошенники сейчас работают очень хитро. Я знаю, что у некоторых пострадавших аналогичным образом деньги уходили, например, в Лос-Анджелес, Бразилию. Речь идет о тысячах гривен, вот только банки пострадавшим ничем не помогли. Не знаю почему, в моем случае все закончилось хорошо.

Я написал жалобу в банк, где указал, что это мошенничество. Потом связался с интернет-магазином и попросил акт выполненных работ, где должны были указать название субъекта хозяйственной деятельности. На этом я настаивал, чтобы впоследствии знать, с кем предстоит разбираться. Документ они не предоставили и пропали. Хотя я объяснил, что магазин попадает под действие статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей. — Авт.), или статьи 190 (мошенничество. — Авт.). Они перепугались и спрятались, а через 12 дней банк вернул деньги. Кстати, возврат был в долларах, хотя снимали гривни.

«Пиротехнику имеют право продавать специализированные магазины»

— Как защитить свои деньги, чтобы избежать подобной ситуации?

— Мошенники дошли до того, что могут по хорошей цене продать товар, и вы его даже получите. Ведь их главная цель — заполучить данные карточки покупателя. Через определенное время покупатель расслабляется, а с его карты начинают исчезать деньги. Поэтому не нужно оставлять на сайте данные своей карты.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, стоит специально для таких целей создать интернет-карту и ею расплачиваться. Перевели нужную сумму на карту и рассчитались, если что, мошенники не смогут ее обналичить.

— При ежедневном росте заболеваемости COVID-19 все больше украинцев покупают продукты в онлайн магазинах. Вот только часто курьер привозит другой заказ либо подпорченный товар. Как вернуть свои деньги в такой ситуации?

— Все очень просто. Пока не пересмотрите продукты и не убедитесь в правильности и качестве, ничего не подписывайте. Это существенно упростит вашу жизнь. Если вас не устраивает качество продуктов, оформите акт отказа. Для этого нужно позвонить на горячую линию магазина, сообщить о проблеме и узнать, какие пути выхода из ситуации предлагает продавец. Если этого не сделать, начинается головоломка: как найти продавца и вернуть ему товар. Как правило, торговые сети не конфликтуют и стараются все быстро решать.

— После новогодних праздников больницы буквально забиты жертвами салютов и петард. Как выбрать безопасную пиротехнику?

— Пиротехнику имеют право продавать только специализированные магазины, имеющие разрешение. В Киеве их шесть. К сожалению, многие покупают пиротехнику где попало: вдоль улиц, на стихийных рынках. Если приобретенный там товар навредит здоровью, что-то доказать будет крайне сложно. При покупке в магазине потребитель получает чек, впоследствии защищающий его.

Также перед покупкой пиротехнику стоит осмотреть — на коробке не должно быть следов подтеков или сырости. Как-то в магазине мы исследовали образец пиротехники стоимостью около 10 тысяч гривен, а коробка была отсыревшая. На мой вопрос к продавцу: «А если не отстреляет?» Он ответил: «Принесете назад, и я верну деньги». Если обнаружили подобный брак, то откажитесь от покупки. Впоследствии может быть непросто доказать, что вы купили некачественный товар.

— Часто причиной пожаров в новогодние праздники являются гирлянды. На что нужно обращать внимание при их выборе?

— Они есть для дома и для улицы. Домашние нельзя использовать на улице — существует вероятность, что они могут закоротить или воспламениться. Покупая гирлянды, стоит обращать внимание на гарантийный срок. У качественных он составляет 2—3 года. И в случае, если они сломаются, можно обратиться к продавцу. Естественно, если покупка сделана в супермаркете. Тогда их могут заменить на новые, отремонтировать или вернуть деньги.

— Несмотря на пандемию, все же есть желающие организовать корпоратив. В гонке за прибылью многие рестораторы нарушают карантинные меры и проводят такие мероприятия, ведь на фуршетах можно сплавить некачественные продукты. На что стоит обратить внимание организовывая праздник?

— Самое опасное на фуршетах не еда, а алкоголь. Заработать по-крупному можно именно на горячительных напитках. Обычно для таких мероприятий закупают фальсификат. Зачастую он не опасен, возможно, с градусом не угадали либо послевкусие не очень. Если попадется суррогат, который по вкусу и цвету не отличается от настоящей продукции, тогда можно отравиться. Несколько лет назад из-за употребления некачественной водки погибли около 100 человек. В основе напитка был не этанол, а метанол.

Заказывая фуршет, договаривайтесь, что принесете свой алкоголь. С одной стороны, так дешевле, а с другой — безопаснее. Многие потребители покупают емкости не 0,5 а 200 миллилитров, полагая, что их не подделывают. Продукты, как правило, закупают под мероприятие, поэтому не должно быть испорченных.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в последнее время в сети участились случаи нового жульничества с использованием службы доставки «Нова пошта», а также мошеннической схемы в Telegram.





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